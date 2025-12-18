FPÖ – Mölzer: „Deutschsprachige Minderheit in Slowenien endlich stärken – Österreichische Auslandsschule in Laibach prüfen!“

Wien (OTS) -

„Seit Jahrhunderten leben Angehörige der deutschsprachigen Volksgruppe im heutigen Slowenien. Sie haben das Land kulturell und wirtschaftlich mitgeprägt – und dennoch fehlt ihnen bis heute die verfassungsrechtliche Anerkennung als autochthone Minderheit. Das ist ein unhaltbarer Zustand, den wir nicht länger ignorieren dürfen“, erklärt der freiheitliche Abgeordnete zum Nationalrat Wendelin Mölzer anlässlich eines eingebrachten Entschließungsantrags im Bildungsausschuss.

Die Freiheitliche Partei setzt sich seit jeher für den Schutz und Erhalt deutschsprachiger Minderheiten in den Nachbarstaaten ein. In Slowenien engagieren sich derzeit sieben Kulturvereine mit rund 1.500 Mitgliedern dafür, Sprache und Traditionen zu bewahren – oft unter widrigen Bedingungen und mit begrenzter Unterstützung. „Österreich darf hier nicht länger nur zuschauen. Die Einrichtung einer Österreichischen Auslandsschule in Laibach wäre ein starkes Signal der Wertschätzung und ein wichtiger Beitrag zur Stärkung einer gemeinsamen europäischen Wertebasis, die Minderheitenschutz, sprachliche Vielfalt und kulturelle Offenheit einschließt“, betont Mölzer. Eine solche Schule könnte als Bildungs- und Kulturzentrum fungieren, das sowohl der deutschsprachigen Volksgruppe als auch interessierten slowenischen Schülern offensteht.

Aktuell existieren acht Österreichische Auslandsschulen weltweit – unter anderem in Prag, Budapest und Istanbul. „Es ist höchste Zeit, dass auch Slowenien in diese Reihe aufgenommen wird. Eine Schule in Laibach würde nicht nur die Minderheit stärken, sondern auch die bilateralen Beziehungen zu Slowenien vertiefen sowie den kulturellen Austausch und die Verständigung zwischen beiden Völkern fördern“, so Mölzer weiter.

Mit einem Entschließungsantrag fordert die FPÖ die Bundesregierung, insbesondere den Bildungsminister und die Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, auf, zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Errichtung sowie Finanzierung einer Österreichischen Auslandsschule in Laibach möglich ist.

„Wir erwarten uns ein klares Bekenntnis der Regierung. Die deutschsprachige Gemeinschaft in Slowenien hat sich diese Unterstützung redlich verdient – kulturell, historisch und politisch“, betonte Mölzer.