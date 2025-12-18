APA-Science Themenspecial: „Dual Use – Forschung im Graubereich?”

Wien (OTS) -

Das Schlagwort „Dual-Use“, also Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, prägt derzeit Diskussionen in Politik, Wirtschaft und der (anwendungsnahen) Forschungs-Community. Ursache dafür sind geopolitische Umwälzungen und damit einhergehende Anstrengungen Europas, sich bei Sicherheit und Verteidigung unabhängiger aufzustellen. Wie sich das auf Forschung und Technologieentwicklung auswirkt, zeigt ein neuer Themenschwerpunkt von APA-Science.

Worüber lange nicht (oder nur mit Zurückhaltung) gesprochen wurde, gilt nun als Notwendigkeit. Es geht um ökonomischen Nutzen, aber auch die Verteidigung der Demokratie. Die Politik ist gefordert, sich verstärkt Sicherheitsthemen zu widmen und damit auch Dual-Use-Infrastrukturen auszubauen, sagen nationale Förderer wie auch EU-Experten. Es gehe um einen Paradigmenwechsel, der sich im Forschungsrahmenprogramm der EU (2028-2034) niederschlagen müsse, so Robert-Jan Smits, ehemaliger Generaldirektor für Forschung und Innovation in der Europäischen Kommission.

Kritiker sind hingegen besorgt über eine zunehmende Aufweichung der bisher klaren Trennung von Dual-Use-Forschung und ihrer Förderung in Europa. Dies könnte unter dem Vorwand der Stärkung der Innovationskraft in beide Richtungen zu großen Grauzonen führen, befürchten sie. Ob es zu einer bewussten Dual-Use-Planung und Synergien kommt oder bei der institutionellen Trennung von ziviler und militärischer Forschung bleiben kann, ist noch nicht endgültig geklärt.

APA-Science beleuchtet im neuen Themenspecial Dual-Use – Forschung im Graubereich? die Chancen als auch (ethischen) Herausforderungen, die Dualität ziviler und militärischer Nutzung für Industrie und Forschung bringt.

Link: https://go.apa.at/JHV3RgvB

Zu Wort kommen in diesem Themenspecial:

Markus Bergen, Forschungsgruppe Fernerkundung und Geoinformation, Joanneum Research

Josef Eberhardsteinter, Vorsitzender der Wissenschaftskommission im Verteidigungsministerium

Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG

Heinz Faßmann, Chef der österreichischen Akademie der Wissenschaften ÖAW

Hannes Hecher, CEO der Schiebel GmbH

Kurt Kober, Geschäftsführer des Wiener Weltraumunternehmens Beyond Gravity

Gravity Peter Koren, Vizegeneralsekretär der Industriellenvereinigung (IV)

Wolfgang Liebert, Risikoforscher an der BOKU Wien

Michael Mertin, CEO des österreichischen Leiterplattenherstellers AT&S

Robert-Jan Smits, ehemaliger Generaldirektor Forschung und Innovation in der Europäischen Kommission

Karin Tausz, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG

Gregor Weihs, Experimentalphysiker und Vizerektor der Universität Innsbruck

Stephan Weiss, Leiter der Forschungsgruppe Control of Networked Systems der Universität Klagenfurt

