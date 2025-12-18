„Schrille Nacht 2“: Starbesetzte Fortsetzung des ORF-Weihnachts-Episodenfilms am 23. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) -

Seit seiner ORF-1-Premiere am 21. Dezember 2022 mit bis zu 684.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist der ORF-Weihnachts-Episodenfilm „Schrille Nacht“ (Dacapo am 23. Dezember 2025 um 21.55 Uhr in ORF 1, auch auf ORF ON), der auch mit dem Fernsehpreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet wurde, unter dem Christbaum nicht mehr wegzudenken. Am Dienstag, dem 23. Dezember 2025, bescheren die Regisseure Arash T. Riahi und Arman T. Riahi (Episoden 1 bis 5 sowie 7) sowie Regisseurin Mirjam Unger (Episode 6) um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON in der Fortsetzung des Austro-Weihnachtshits wieder eine „Schrille Nacht“: Alle Jahre wieder soll alles perfekt sein – doch kaum rückt der Heilige Abend näher, zeigt sich: Zu Weihnachten läuft selten alles nach Plan. Diese Erfahrung macht auch ein Großvater, als seine Familie beschließt, der Umwelt zuliebe heuer auf Geschenke zu verzichten. Auch zwei am Flughafen gestrandete Fremde haben sich das „Fest der Liebe“ sicherlich anders vorgestellt – doch wenigstens stimmt die Gesellschaft. Der Geduldsfaden reißt außerdem bei einem Mann, dessen Freunde am Weihnachtsmarkt nüchtern bleiben wollen. Alte Gewohnheiten geraten ins Wanken – und damit auch die Freundschaft. Noch ernüchternder droht der Heilige Abend für eine junge Haushälterin zu werden, die über die Feiertage eine Villa hüten soll – bis jemand einbricht, der mit den Besitzern noch eine Rechnung offen hat. Auch eine resolute Dame im Altersheim hat mit ihrer Vergangenheit noch nicht ganz abgeschlossen: Dank ihrer Enkelin bekommt sie eine zweite Chance, jenes Weihnachtsquiz zu gewinnen, das ihr einst gestohlen wurde. Trost findet außerdem eine junge Scheidungsanwältin, die selbst gerade eine Trennung hinter sich gebracht hat, ausgerechnet in künstlicher Intelligenz. Und sogar ein Pfarrer läuft Gefahr, den Heiligen Abend allein verbringen zu müssen – doch dann führt ihn ein geheimnisvoller Flyer an einen Ort, an dem das Fest plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommt.

Für den Episodenfilm „Schrille Nacht 2“ standen von April bis Juni 2025 wieder zahlreiche Publikumslieblinge vor der Kamera, darunter Karl Fischer, Julia Franz Richter, Thomas Prenn, Erika Mottl, Aglaia Szyszkowitz, Alina Schaller, Marcel Mohab, Marlene Hauser, Doris Schretzmayer und Aleksandar Petrovic. Die Drehbücher für die rund 20-minütigen Geschichten um den Heiligen Abend stammen von einem hochkarätigen neunköpfigen Team aus Autorinnen und Autoren: Mischa Zickler, Ricarda Ecker, Sigrid Neudecker, Alexander Reinberg, Paul Ploberger, Sophia Schiller, Johannes Huth, Brigitta Kanyaro und Sophia Sixta. Anschließend steht in ORF 1 ein Wiedersehen mit dem ersten Teil von „Schrille Nacht“ auf dem Programm. Der dritte Film der Reihe, „Schrille Nacht 3“, ist ebenfalls bereits im Kasten und soll 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Arash T. Riahi: „Menschlich und humorvoll“

„,Schrille Nacht 2“ ist, so wie der erste Teil, voller überraschender, lebendiger Geschichten um Weihnachten. Ich schätze sehr, dass die Reihe so bodenständig ist, dass die Geschichten von Menschen handeln, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten sind, dass die Geschichten divers sind und dass die Geschichten sich trauen, auch Dinge anzusprechen, die vielleicht mal peinlich sind. Im Großen und Ganzen ist ,Schrille Nacht 2‘ eine Fortführung von Geschichten, die menschlich und humorvoll sind – und hoffentlich das Weihnachtsfest etwas leichter über die Bühne gehen lassen.“ Weiters: „Es ist uns wichtig, dass die Weihnachtsgeschichten, die wir verfilmen, zeitgemäß sind, unsere Gesellschaft in der Jetztzeit widerspiegeln und auch für alle Menschen einen Sinn ergeben und lustig sind – egal ob man Weihnachten feiert oder nicht, ob man religiös ist oder nicht.“

Arman T. Riahi: „Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln“

„,Schrille Nacht 2‘ bietet, wie schon sein Vorgänger, eine abwechslungsreiche Mischung an lustigen, berührenden und tragikomischen Episodengeschichten über Weihnachten. Diese kurzen Erzählungen über mehr oder weniger gelungene Weihnachtsfeste sind ein tolles Format, da sie von unterschiedlichen Autor:innen geschrieben sind und eine vielfältige Sicht auf Weihnachten bieten. Es sind neue Geschichten, die an uns herangetragen werden, uns zum Lachen bringen und berühren. Davon kann es nicht genug geben.“ Und weiter: „Ganz wichtig ist mir Diversität und dass wir die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln. Ich bin im Iran geboren und selbst nicht religiös, aber feiere trotzdem Weihnachten mit meiner Familie und den Kindern. Ich denke, Feste wie Weihnachten können uns verbinden.“ Außerdem: „Ich mag Weihnachten vor allem aufgrund der gemeinsamen Zeit mit der Familie und der Ruhe danach.“

Mirjam Unger: „Betrachten Weihnachten aus unterschiedlichsten Perspektiven“

„Die Geschichten in ,Schrille Nacht 2’ gehen ins Herz, sind lustig und sehr unterschiedlich besetzt – mit einer diversen Erzählung und einem diversen Casting. Es kommen Publikumslieblinge zum Zug, aber auch Leute, die man nicht so oft im Fernsehen sieht. Wir haben die Episoden wieder mit ganz viel Liebe gestaltet. Der Film ist eine Weiterführung des Konzepts von Teil eins – weitere Kurzgeschichten rund um Weihnachten. Sie spielen am 24. Dezember und es ist so, als würde man die Türchen eines Adventkalenders öffnen und hinter jeder Tür ist eine weitere Begebenheit, bei der man Weihnachten mit Menschen an speziellen Orten verbringen kann. Die Situationen sind von absurd bis dramatisch, sie gehen aber auf jeden Fall ins Herz. Auch der Humor darf dabei nicht zu kurz kommen.“ Außerdem: „Es geht um Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Zusammensein, Solidarität und dass alle, egal woher sie kommen, gemeinsam Weihnachten feiern können. Wir betrachten Weihnachten aus den unterschiedlichsten Perspektiven und Charakteren mit verschieden kulturellen Backgrounds.“

Mehr zu den Inhalten der Episoden

Wir schenken heuer nichts (Episode 1)

Mit u. a. Karl Fischer, Amelie Voegtle, Markus Zett, Brigitta Kanyaro, Lukas Spisser

Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Das denkt sich auch der verwitwete Großvater Herbert (Karl Fischer), der seiner geliebten Enkelin Emily (Amelie Voegtle) eigentlich eine Freude bereiten will, wäre da nicht der umweltbewusste und konsumkritische Ansatz seines Sohnes Richard (Markus Zett). Mit leeren Händen also kommt Herbert am Heiligen Abend zum Familienfest und wie es aussieht, haben sich nicht alle an das Motto gehalten. Wird Hubert es schaffen, seine Enkelin doch noch zu überraschen?

Going Home (Episode 2)

Mit u. a. Julia Franz Richter und Thomas Prenn

Zwei Fremde kommen auf einem Flughafen ins Gespräch. Es ist Weihnachten, beide warten auf das Boarding, doch ein Schneesturm verzögert den ersehnten Heimflug zum Familienfest. Je länger die beiden sich unterhalten, desto mehr zeigt sich, dass das heimatliche Weihnachtsfest vielleicht doch gar nicht so festlich, feierlich, freudig ist, wie es sein sollte. Und dann entwickelt sich der Weihnachtsabend ganz anders als geplant ...

Null Komma Null (Episode 3)

Mit: Marcel Mohab, Thomas Frank, Aleksandar Petrovic

Ein Punsch-Exzess am Weihnachtsmarkt ist alljährlich das erklärte Ziel der Freunde Max (Marcel Mohab), Roland (Thomas Frank) und Christian (Aleksandar Petrovic). Doch in diesem Jahr will sich die gelöste Feierstimmung nicht gleich einstellen, denn einer von ihnen erklärt, nüchtern bleiben zu wollen. Ohne hochprozentige Unterstützung können die drei diesmal nicht einfach so alle Alltagssorgen wegwitzeln, was auf unangenehme Weise ausartet.

Not Home, Not Alone (Episode 4)

Mit u. a. Cat Jimenez, Igor Karbus, Doris Schretzmayer und Florian Horwath

Dogsitterin Saya (Cat Jimenez) wollte eigentlich den Weihnachtsabend mit ihrer Familie auf den Philippinen verbringen, aber ihre Chefs Valeria (Doris Schretzmayer) und Jonathan (Florian Horwath) wollen, dass sie während ihres Urlaubs deren Haus bewacht. Als prompt jemand versucht einzubrechen und Saya herausfindet, dass ihre Geschenke nicht wie versprochen abgeschickt, sondern auf den Müll geworfen wurden, muss sie eine Entscheidung treffen. Versucht sie ihre Haut zu retten oder rächt sie sich an ihren Chefs?

Das Weihnachtsquiz (Episode 5)

Mit u. a. Erika Mottl, Günter Tolar, Aglaia Szyszkowitz, Fabia Matuschek, Ulrike Zachhuber, Karim Rahoma, Friedrich Weissenbeck

Mathilde Eisenhut (Erika Mottl) ist zutiefst empört. Vor mehr als 50 Jahren wurde ihr beim Weihnachtsquiz des ORF der sichere Sieg verweigert, obwohl sie ihrer Ansicht nach die Finalfrage völlig richtig beantwortet hat. Kaum etwas ärgert die rüstige Altersheimbewohnerin mehr als der Gedanke, diese unglaubliche Ungerechtigkeit womöglich mit ins Grab nehmen zu müssen, denn zu einer Revancherunde kam es damals nicht, die Sendung wurde abgesetzt. Da hat ihre Enkeltochter Anna (Fabia Matuschek) eine zündende Idee für ein Weihnachtsgeschenk an die Oma Mathilde – sie macht den damaligen Quizmaster Paul Papp (Günter Tolar) ausfindig und bittet ihn, doch noch einmal in die Rolle des Quizmasters zu schlüpfen. Wird die Gerechtigkeit nach Jahrzehnten nun doch siegen?

Künstliche Freundschaft (Episode 6)

Mit: Marlene Hauser, Julia Mikusch, Mara Romei, Paloma Diego

Endlich Weihnachten ohne Stress! Scheidungsanwältin Anna hat genug von menschlichen Abgründen und will absolute Ruhe und Entspannung. Aber ist selbstgewähltes Alleinsein nicht doch irgendwie einsam? Mit dieser und anderen Fragen wird sie von einem ausgesetzten KI-Lautsprecher konfrontiert. Und die Antworten sind so komplex wie das Leben selbst.

Einsame Seelen (Episode 7)

Mit u. a. David Wurawa, Paul Winkler, Simon Frühwirth, Philisha Conditioner, Grazia Patricia, Onur Poyraz, Kari Rakkola

Pater Ramson (David Wurawa) verbringt den Heiligen Abend alleine in seiner bescheidenen Wohnung. Aber warum soll gerade ein Pfarrer heute allein sein? Die Einladung zum Weihnachtsfest der „einsamen Seelen“ kommt ihm da gerade recht. Als er bei der Weihnachtsfeier ankommt, geht es wenig besinnlich zu. Aber Pater Ramson wäre in der falschen Branche, würde er sich jetzt verunsichern lassen. Und es stellt sich heraus, dass er gerade heute und an diesem Ort wirklich gebraucht wird ...

„Schrille Nacht 2“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Golden Girls Film.

„Schrille Nacht“ und „Schrille Nacht 2“ auf ORF ON streamen

„Schrille Nacht 2“ kann bereits 24 Stunden vor der ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch der erste Teil von „Schrille Nacht“ (anschließend an die Fortsetzung in ORF 1) zur Verfügung stehen wird.