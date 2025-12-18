Grüne Wien/Wirnsberger: Positionswechsel der SPÖ Wien zum Mercosur-Abkommen völlig unverständlich

Wien (OTS) -

„Mit der 180-Grad Wende beim Mercosur-Abkommen beweist Bürgermeister Ludwig einmal mehr, dass die SPÖ ihren Kompass für Gerechtigkeit völlig verloren hat“, kritisiert die Grüne Sprecherin für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit, Tina Wirnsberger, den Positionswechsel, den die SPÖ gemeinsam mit den NEOS in der heutigen Gemeinderatssitzung vollziehen will.

„Das Mercosur-Abkommen gefährdet Umwelt, Klima und Menschenrechte. Es ist beschämend, dass der Bürgermeister der Stadt Wien, die sich auch offiziell als Fairtrade-Stadt rühmt, dieses Abkommen nun unterstützen will", so Wirnsberger.

Durch die Förderung von Fleisch- und Sojaimporten aus Südamerika drohen nicht nur eine massive Abholzung des Amazonasgebiets sondern auch die soziale Ausbeutung der lokalen Bevölkerung. Auch in Österreich werden durch das Abkommen Kleinbäuer:innen vom Markt verdrängt. Zudem drohen Importe mit in der EU verbotenen Pestiziden. „Wir lehnen dieses Abkommen entschieden ab und fordern stattdessen eine faire, nachhaltige Handelspolitik, die Mensch, Umwelt und globale Verantwortung in den Mittelpunkt stellt“, so Wirnsberger abschließend.