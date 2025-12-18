  • 18.12.2025, 11:41:32
  • /
  • OTS0088

Grüne Wien/Wirnsberger: Positionswechsel der SPÖ Wien zum Mercosur-Abkommen völlig unverständlich

Wien (OTS) - 

„Mit der 180-Grad Wende beim Mercosur-Abkommen beweist Bürgermeister Ludwig einmal mehr, dass die SPÖ ihren Kompass für Gerechtigkeit völlig verloren hat“, kritisiert die Grüne Sprecherin für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit, Tina Wirnsberger, den Positionswechsel, den die SPÖ gemeinsam mit den NEOS in der heutigen Gemeinderatssitzung vollziehen will.

„Das Mercosur-Abkommen gefährdet Umwelt, Klima und Menschenrechte. Es ist beschämend, dass der Bürgermeister der Stadt Wien, die sich auch offiziell als Fairtrade-Stadt rühmt, dieses Abkommen nun unterstützen will", so Wirnsberger.

Durch die Förderung von Fleisch- und Sojaimporten aus Südamerika drohen nicht nur eine massive Abholzung des Amazonasgebiets sondern auch die soziale Ausbeutung der lokalen Bevölkerung. Auch in Österreich werden durch das Abkommen Kleinbäuer:innen vom Markt verdrängt. Zudem drohen Importe mit in der EU verbotenen Pestiziden. „Wir lehnen dieses Abkommen entschieden ab und fordern stattdessen eine faire, nachhaltige Handelspolitik, die Mensch, Umwelt und globale Verantwortung in den Mittelpunkt stellt“, so Wirnsberger abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright