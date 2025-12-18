FPÖ – Kolm: „Prognosen sind kein Grund zur Euphorie – Klimapolitik birgt Inflationsrisiken“

Wien (OTS) -

Als „unzureichend und beschönigend“ bewertete heute die FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm die aktuellen Wirtschaftsprognosen von WIFO und IHS. Der von der Regierung verbreitete Optimismus sei angesichts der zugrundeliegenden Daten nicht gerechtfertigt und verschleiere die tatsächlichen Herausforderungen für den Standort Österreich.

Kolm relativierte die positiv dargestellten Zahlen: „Im Ergebnis sehen WIFO und IHS für 2025 kein Wachstum. Ein Plus von 0,5 Prozent übers ganze Jahr ist nichts, was man als Wachstum bezeichnen soll, sondern besser als statistische Schwankung aufgrund der Lage der Feiertage. Das ist nichts, worauf man sich als Regierung ausruhen kann.“

Besonders kritisch sieht die Wirtschaftssprecherin die Prognosen für das Folgejahr, deren Grundlage durch jüngste politische Entscheidungen bereits untergraben werde. „Für 2026 prognostizieren WIFO und IHS rund plus 1,0 Prozent an Wirtschaftswachstum. Ich vermute, dass das Ergebnis im Rückblick wieder unter den Prognosen liegen wird. Weil die Koalition hat mit den Grünen im ElWG gerade die Klimaneutralität 2040 mit 2/3 Mehrheit verankert. Und damit ist für 2026 bereits die nächste inflationäre Teuerungsrunde vorprogrammiert“, so die Warnung von Kolm.

Diese Politik behindere die wirtschaftliche Entwicklung und schränke die Unternehmen ein. „Diese Regierung steht der Handlungsfreiheit der Unternehmen im Weg. Anstatt die Betriebe mit neuen Auflagen zu belasten, braucht es eine Politik der Entlastung, des Bürokratieabbaus und der standortfreundlichen Rahmenbedingungen. Es ist Zeit für eine realistische Wirtschaftspolitik, die den Wohlstand in Österreich sichert und fördert“, betonte Kolm.