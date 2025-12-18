  • 18.12.2025, 11:40:02
  • /
  • OTS0087

FPÖ – Kolm: „Prognosen sind kein Grund zur Euphorie – Klimapolitik birgt Inflationsrisiken“

Geringes Wachstum und neue Belastungen durch Klimaziele gefährden den Wirtschaftsstandort – FPÖ fordert realistische Politik statt Schönfärberei

Wien (OTS) - 

Als „unzureichend und beschönigend“ bewertete heute die FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm die aktuellen Wirtschaftsprognosen von WIFO und IHS. Der von der Regierung verbreitete Optimismus sei angesichts der zugrundeliegenden Daten nicht gerechtfertigt und verschleiere die tatsächlichen Herausforderungen für den Standort Österreich.

Kolm relativierte die positiv dargestellten Zahlen: „Im Ergebnis sehen WIFO und IHS für 2025 kein Wachstum. Ein Plus von 0,5 Prozent übers ganze Jahr ist nichts, was man als Wachstum bezeichnen soll, sondern besser als statistische Schwankung aufgrund der Lage der Feiertage. Das ist nichts, worauf man sich als Regierung ausruhen kann.“

Besonders kritisch sieht die Wirtschaftssprecherin die Prognosen für das Folgejahr, deren Grundlage durch jüngste politische Entscheidungen bereits untergraben werde. „Für 2026 prognostizieren WIFO und IHS rund plus 1,0 Prozent an Wirtschaftswachstum. Ich vermute, dass das Ergebnis im Rückblick wieder unter den Prognosen liegen wird. Weil die Koalition hat mit den Grünen im ElWG gerade die Klimaneutralität 2040 mit 2/3 Mehrheit verankert. Und damit ist für 2026 bereits die nächste inflationäre Teuerungsrunde vorprogrammiert“, so die Warnung von Kolm.

Diese Politik behindere die wirtschaftliche Entwicklung und schränke die Unternehmen ein. „Diese Regierung steht der Handlungsfreiheit der Unternehmen im Weg. Anstatt die Betriebe mit neuen Auflagen zu belasten, braucht es eine Politik der Entlastung, des Bürokratieabbaus und der standortfreundlichen Rahmenbedingungen. Es ist Zeit für eine realistische Wirtschaftspolitik, die den Wohlstand in Österreich sichert und fördert“, betonte Kolm.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright