NÖ Landesgesundheitsagentur ist „Leading Employer 2025“

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) ist mit über 28.000 Mitarbeitenden an über 70 Standorten einer der größten Arbeitgeber des Landes Niederösterreich und wurde nun mit dem Leading Employer Award 2025 ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die sich durch herausragende Leistungen in den Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit, Unternehmenskultur, Werteorientierung, Talentförderung und Führungsqualität hervortun.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht die Bedeutung der Auszeichnung: „Die NÖ Landesgesundheitsagentur ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber unseres Landes, sondern auch ein ganz entscheidender Partner, wenn es um die Gesundheit und Pflege der Menschen in Niederösterreich geht. Dass die LGA nun mit dem Leading Employer Award ausgezeichnet wurde, ist eine großartige Bestätigung für das Engagement und die Qualität, die hier Tag für Tag von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird.“

„Mit der NÖ LGA ist es gelungen, eine moderne Struktur zu schaffen, die den Mitarbeitenden in den Kliniken als auch in den Pflegezentren attraktive Rahmenbedingungen bietet und gleichzeitig die Versorgungssicherheit im ganzen Land stärkt. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sind sich die beiden zuständigen Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister und Anton Kasser einig.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Leading Employer – vor allem deshalb, weil sie auf einer umfassenden und unabhängigen Bewertung basiert. Sie macht sichtbar, dass unsere Bemühungen nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern in ihrer Gesamtheit Wirkung zeigen: in der Unternehmenskultur, im Umgang mit unseren Mitarbeitenden und in unserer Haltung zu Führung. Gerade für uns als Gesundheitsorganisation, in der der Mensch im Mittelpunkt steht – und damit sind nicht nur unsere Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner gemeint, sondern auch unsere Mitarbeitenden – ist diese Auszeichnung eine wertvolle Bestätigung“, betont Mag. Gerhard Dafert, Vorstand Personal der NÖ LGA.

Die Bewertung für den Leading Employer Award erfolgt auf Basis einer unabhängigen, metaanalytischen Auswertung von über 300 Kriterien und Datenquellen – nur die besten 1 Prozent aller Arbeitgeber in Österreich erhalten diese Auszeichnung. Der Leading Employer Award bestätigt die konsequente Ausrichtung auf moderne, mitarbeiterorientierte Strukturen – auch in einem herausfordernden, hochverantwortungsvollen Umfeld wie dem Gesundheits- und Pflegebereich.

Weitere Informationen: medienservice@noe-lga.at, newsroom.noe-lga.at