Weihnachtswunder im Tierschutzhaus Vösendorf

Martin Aschauer (OTS) -

Verängstigt, hungrig und allein wurde der junge Kater Puma neben Mistkübeln bei einem Fast-Food-Restaurant gefunden. Unbekannte hatten das Tier dort ausgesetzt. Puma wurde umgehend ins Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria gebracht.

Dort erhielt er alles, was er dringend brauchte: Wärme, Futter, medizinische Versorgung und vor allem Sicherheit. Heute hat sich Puma gut erholt, zeigt sich neugierig und beginnt, Vertrauen zu fassen. Seine Geschichte steht stellvertretend für viele Tiere, die durch rasches Eingreifen eine zweite Chance erhalten.

„ Zu Weihnachten sprechen wir viel über Nächstenliebe. Für Tiere wie Puma bedeutet sie ganz konkret: gesehen zu werden. Wer hinschaut und handelt, schenkt Leben “, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Gerade in der Weihnachtszeit möchte Tierschutz Austria mit positiven Beispielen Mut machen. Denn hinter jedem geretteten Tier steckt nicht nur Leid, sondern auch Hoffnung – und die Möglichkeit eines guten Endes.

Dass Hilfe wirkt, zeigen auch Snow und Flake, zwei winzige Geschwister, die vor Kurzem mutterseelenallein gefunden und ins Tierschutzhaus gebracht wurden. Ein drittes Geschwisterchen hat es leider nicht geschafft. Snow und Flake wurden in den ersten Wochen mit dem Fläschchen aufgepäppelt und werden seither intensiv betreut. Tag für Tag werden sie kräftiger – ein leiser Beweis dafür, wie wichtig schnelle Hilfe und Fürsorge sind.

Wer Tieren wie Puma, Snow und Flake helfen möchte, kann dies im Rahmen der aktuellen Christkind-Aktion von Tierschutz Austria tun, die besondere Weihnachtswünsche der Schützlinge unterstützt.

Fotos (honorarfrei)

Puma, Snow and Flake