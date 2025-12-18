Prämierte Spitzenmedizin: MedAustron-Expertinnen und -Experten werden für herausragende Leistungen ausgezeichnet

Wiener Neustadt (OTS) -

Der Ärztliche Direktor MedAustrons, Prof. Dr. Eugen B. Hug, wurde bei der heurigen Jahrestagung der PTCOG-NA mit dem „Lifetime Achievement Award“ geehrt. PTCOG-NA steht für Particle Therapy Co-Operative Group North America, der nordamerikanische Zweig des weltweiten Verbands der in der Partikeltherapie tätigen Expertinnen und Experten PTCOG. Die PTCOG-NA wurde auf Initiative von Eugen Hug 2012 gegründet, er selbst war bis 2019 als Präsident tätig und ist nach wie vor im Vorstand aktiv.

Der „Lifetime Achievement Award” trägt dem jahrzehntelangen Engagement Eugen Hugs in der Ionentherapie Rechnung: Seit Anfang der 90er Jahre war er einer der Pioniere bei der Einführung und Anwendung der Partikeltherapie für verschiedenste Krebs-Indikationen in die klinische Praxis, wobei seine Spezialisierung auf pädiatrischen Malignomen, Schädelbasistumoren und Sarkomen liegt. Er war für den Aufbau mehrerer Partikeltherapiezentren in den USA und in Europa verantwortlich, stand diesen zum Teil auch als Direktor vor und war als Professor für Protonen-Radiotherapie an der Universität Zürich sowie als Professor für Strahlenonkologie und Pädiatrie an der Dartmouth Medical School tätig. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, Gründer weltweiter Seminare und hält laufend Vorträge zur Partikeltherapie. Seit 2015 ist er Ärztlicher Direktor des Ionentherapie- und Forschungszentrums MedAustron.

Damit aber nicht genug, wurden heuer auch andere MedAustron Mitarbeiter*innen prämiert. Die weltweite Particle Therapy Co-Operative Group PTCOG vergibt jährlich den „Michael Goitein Award“ in drei Kategorien für die besten Abstracts. In der Kategorie „Clinical“ konnte sich der wissenschaftliche Direktor und Direktor für Kohlenstoffionentherapie bei MedAustron, Univ.-Prof. Dr. Piero Fossati, heuer über diese Auszeichnung freuen. Er erhielt sie für seine Arbeit im Rahmen einer Studie zu sakralen Chordomen. In dieser internationalen, prospektiven und randomisierten klinischen Studie werden die beiden Therapieoptionen Operation und Partikeltherapie hinsichtlich krankheitsfreien Überlebens, Toxizität und Lebensqualität verglichen. Eine Interimsanalyse zeigt, dass die Partikeltherapie genauso effektiv im Vergleich zur Operation ist und ohne Funktionsverluste für die Betroffenen.

Dr. Yvonne Goy, Radioonkologin bei MedAustron, erhielt den diesjährigen ÖGRO (Österreichische Gesellschaft für Radioonkologie) Abstract Preis in der Kategorie „Poster Experimentelle Arbeit in der Radio-Onkologie“ für ihre Arbeit zum Fertilitätserhalt durch Partikeltherapie bei Patientinnen im Jugend- bzw. jungen Erwachsenenalter.

DI Patrick Scharpf-Roisl, BSc, Medizinphysiker bei MedAustron, sicherte sich den ÖGMP (Österreichische Gesellschaft für Medizinische Physik) Abstract Preis für seine Arbeit zur Behandlung von Aderhautmelanomen mit Protonen bei MedAustron.

DI Dr. Lukas Jägerhofer, langjähriger Leiter der Abteilung Strahlenschutz-Services, wurde unterdessen heuer zum Vizepräsidenten des Österreichischen Verbands für Strahlenschutz gewählt.