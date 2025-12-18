SOCIAL CITY EHRT LEBENSWERK MIT NEUEM BUCH

Wien (OTS) -

Zum Jahresende präsentiert die Social Innovation Research Unit / SIRU der Social City Wien einen Sammelband zu Ehren Hofrat Dr. Karl Winkler, einem stillen Pionier der Gemeinnützigkeit und gesellschaftlichen Innovation in Österreich mit religiös-katholischen Wurzeln.

Als langjähriger Bezirkshauptmann von Rohrbach (OÖ) förderte Dr. Karl Winkler, der als bekennender Katholik nunmehr in seinem 93. Lebensjahr steht, grenzüberschreitende Sozialprojekte für Menschen und Institutionen vor und hinter dem Eisernen Vorhang der 1980er Jahre. Seine große Liebe gilt bis heute dem u.a. von Nationalsozialisten zerstörten und enteigneten südböhmischen Zisterzienserstift Hohenfurth, einem wahren Juwel der katholischen Traditionsgeschichte unweit der österreichischen Grenze. Als Mitverantwortlicher für den Wiederaufbau zeichnete er viele Jahre für das Katholische Forum St. Georg-Hohenfurth, das sich zu einer großen und einflussreichen Fachveranstaltung zu Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung insbesondere in der katholischen Welt und darüber hinaus entwickelt hat.

Mit Ablauf des Jahres 2025 übergibt Dr. Winkler die Konferenz an P. Markus Buchmaier, Priester und Historiker und SIRU Direktorin Dr. Ramona M. Kordesch mit dem Ziel, die Bedeutung der katholischen Tradition für gesellschaftliche Entwicklung zu fördern und in die moderne Zeit zu tragen. Zu Ehren Dr. Winkler erschien Mitte Dezember eine Festschrift mit den wichtigsten Beiträgen aus der langen Geschichte des Forums.

„Der Sammelband stellt den Auftakt für die Diskussion um ein Zukunftsthema dar, nämlich der Wirksamkeit religiöser Tradition für die Entwicklung einer guten und solidarischen Gesellschaft, die die Beziehung zum Schöpfergott und seiner überlieferten Offenbarung ehrt.“, so SIRU-Direktorin Dr. Ramona Maria Kordesch.

Mit Spannung erwartet auch Social City Geschäftsführer Emil Diaconu das Forum im Jahr 2026 „Das Katholische Forum St. Georg-Hohenfurth und die begleitende Buchreihe wird zeigen, dass gesellschaftliche Innovationen nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern im Kontext eines neuen Nachdenkens über kulturelle Wurzeln und etablierte soziale Praktiken vor den Herausforderungen unserer Zeit.“ Die Festschrift „Zukunft mit Tradition“ ist bei der Verlagsgruppe Velbrück-Wissenschaft bzw. im Fachverlag von Hase & Köhler (u.a. Bonn) erschienen und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.