IV: Wirtschaftsprognose stimmt vorsichtig optimistisch – Reformen jetzt unerlässlich

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) gibt sich angesichts der heute veröffentlichten WIFO/IHS-Prognose vorsichtig optimistisch: „Dass sich nach der langen Abwärtsspirale erstmals wieder eine leichte Aufwärtsbewegung für Wirtschaft und Industrie abzeichnen könnte, sehen wir vorsichtig positiv. Ohne tiefgreifende strukturelle Reformen wird die zaghafte Erholung nicht zu einem Aufschwung werden können – unser Konjunkturproblem ist ein Strukturproblem. Übrigens: Neue Steuern würgen die kleinste Erholung sofort wieder ab. Vor allem solche, die Familien und Eigentum betreffen“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Zentrale Ansatzpunkte für Reformen liegen für die IV unter anderem im Pensionssystem. Erforderlich sind stärkere Anpassungen an die demografische Entwicklung, eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sowie weitere Einschränkungen von Frühpensionierungen. Im Gesundheitswesen braucht es Effizienzsteigerungen durch eine verbesserte, bundesweit abgestimmte Koordination – Stichwort: Steuerung aus einer Hand. Zudem sind im Förderwesen bestehende Doppelstrukturen abzubauen, um öffentliche Mittel gezielter und wirksamer einzusetzen.

„Die vorsichtig positiven Aussichten müssen jetzt durch Reformen abgesichert werden. Dazu muss auch die Industriestrategie der Bundesregierung einen substantiellen Beitrag leisten. Wir dürfen angesichts vermeintlich zart positiver Aussichten nicht in eine Aufschwungsillusion fallen, zumal wir auch die künftigen geopolitischen Unwägbarkeiten nicht abschätzen können. Umso wichtiger ist es, den Wirtschaftsstandort Österreich jetzt konsequent auf Vordermann zu bringen“, so Neumayer abschließend.