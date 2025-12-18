Ein „Zoo“ voller Hoffnung: Taxi 40100 unterstützt Kinderhospiz Netz mit Spieltieren, Gutscheinen und einer Spende in Höhe von 3.000 Euro

Wien (OTS) -

Eine Giraffenfamilie, Krokodile, Affen, Löwen, Hirsche, ein Flamingo und vieles mehr: Mit einem liebevoll gestalteten Zoo aus Spieltieren unterstützt die Taxivermittlerin Taxi 40100 heuer das Kinderhospiz Netz und schenkt damit schwerkranken Kindern und ihren Familien wertvolle Momente der Geborgenheit. Darüber hinaus stellt Taxi 40100 eine Geldspende in Höhe von 3.000 Euro sowie Taxigutscheine im Wert von 800 Euro zur Verfügung. Die Spenden kommen direkt jenen zugute, die in einer der herausforderndsten Lebensphasen Unterstützung benötigen.

„Manchmal sind es kleine Dinge, die Großes bewirken: hochwertige Tierfiguren zum Spielen, eine sichere Fahrt nach Hause oder das Gefühl, nicht allein zu sein“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Und: „Uns war wichtig, nicht nur finanziell zu helfen, sondern auch den Kindern selbst eine Freude zu machen. Die Spieltiere sollen Trost spenden, die Gutscheine sollen den vielen teils ehrenamtlich Tätigen die Wege erleichtern und die Geldspende dort ankommen, wo sie dringend gebraucht wird.“

Das Kinderhospiz Netz begleitet lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien mit medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Versorgung – mobil im eigenen Zuhause sowie in Wiens erstem Kinder-Tages- und Wochenendhospiz. Die spezialisierte Palliativversorgung entlastet betroffene Familien oft über viele Jahre hinweg und hilft, längere Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, damit mehr gemeinsame Zeit in vertrauter Umgebung möglich ist.

„Diese Spende bedeutet für die betroffenen Familien weit mehr als materielle Hilfe. Sie ist ein Zeichen von Mitgefühl, Solidarität und echter Unterstützung im Alltag mit einem schwerkranken Kind“, freut sich Helga Schöfbeck vom Kinderhospiz Netz über die Unterstützung.