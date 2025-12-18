FPÖ-Antauer: „86 % der Landsleute unterstützen unseren harten Asylkurs“

Sankt Pölten (OTS) -

„Fast 9 von 10 Österreicher befürworten Sanktionen bei den Sozialleistungen, wenn Integrationskurse unentschuldigt abgebrochen werden. Rund 80 % der Landsleute finden, dass der Familiennachzug von Flüchtlingen spürbare Auswirkungen auf das österreichische Schul- und Sozialsystem hat und 8 von 10 Österreichern plädieren für härtere Kontrollen der Sozialbehörden, um Missbrauch zu verhindern“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer den brandaktuellen Integrationsbarometer des ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds), der den harten FPÖ-Asylkurs in NÖ deutlich unterstreicht.

NÖ habe erst im Herbst bei der Sozialhilfe (NÖ SAG) die Schrauben enger gedreht. „Die Landsleute erwarten das von der FPÖ, wie auch klar aus den Ergebnissen des Integrationsbarometers hervorgeht. 3 von 4 Österreichern haben die Nase voll von Zuwanderung. Während die Verliererampel weiterhin Scheinpolitik betreibt und keine Antworten auf die drängendsten Themen wie Teuerung oder Migration hat, lässt sich der ÖVP-Innenminister für einzelne Abschiebungen medienwirksam feiern“, schüttelt Antauer den Kopf.

Am Beispiel des zahnlosen Familiennachzug-Stopps sei das schwarze Innenministerium endgültig entzaubert worden: „Wir haben in NÖ die Quote Null eingemeldet und bekommen erst wieder 225 Personen zugeteilt. Der Stopp des Familiennachzuges ist der größte Schmäh des ÖVP-Innenministers“, so Antauer.