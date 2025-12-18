Innovation für internationale Notfallsmedizin: Grazer Unternehmen bringt unterbrechungsfreie kabellose Ultraschallsonde auf den Markt

Graz (OTS) -

Die mobile Atlas-Doppelkopf-Ultraschallsonde aus Österreich kommt schon jetzt weltweit zum Einsatz: Von Notfallsmedizinern bis hin zu Veterinärärzten findet die vom Grazer Unternehmen „MOONS Medical Technologies“ entwickelte Sonde überall dort Anwendung, wo mobile und schnelle Akutbehandlungen – wie etwa bei Hubschraubereinsätzen – notwendig sind. Mit einer internationalen Innovation wurde nun die dritte und neueste Generation der Atlas-Sonde auf der Medica Düsseldorf, dem Weltforum für Medizin, vorgestellt: Neu ist die wechselbare Hightech-Akkutechnologie, die erstmals auf diesem Gebiet ein unterbrechungsfreies Schallen ermöglicht. Damit beweist die „MOONS Medical Technologies“ erneut ihre Kompetenz für nachhaltige Sonderlösungen in der weltweiten Medizintechnik. „Durch die sofortige Schallbildanzeige, die über jedes Tablet möglich ist, ist die mobile Atlas-Sonde speziell für schwierige Einsatzgebiete in unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen geeignet“, sagt Moritz Minarik, CEO der MOONS-Gruppe mit Sitz in Graz, zu der auch das Unternehmen ACCUPOWER als internationaler Innovationsführer für Akkutechnologie zählt.

Eine weitere Innovation der Atlas-Ultraschallsonde der „MOONS Medical Technologies“ ist die AR-Brille, mit der eine Echtzeit-Schall-Bildanzeige für freihändiges und fokussiertes Arbeiten möglich wird. Mit der AR-Brille haben Mediziner nicht nur beide Hände frei zum Arbeiten, sondern können den Patienten in die Augen schauen oder den Bereich der Sonographie direkt erblicken, ohne auf einen externen Bildschirm angewiesen zu sein.

MOONS-CEO Moritz Minarik: „ Wir denken Medizintechnik neu und kombinieren Innovation mit Verantwortung und Nachhaltigkeit. Wir schaffen Systeme, die reparierbar, zukunftsfähig und verlässlich sind. Das gilt auch für Sonden anderer Marken, die wir je nach Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden reparieren können. Damit können bis zu 70 Prozent der Kosten gegenüber eines Neukaufs eingespart werden sowie bei jeder Sondenreparatur 80 Kilogramm CO2.“

Die Vorteile der dritten und neuen Generation der Atlas-Doppelkopf-Ultraschallsonde auf einem Blick: verbesserte Sofortdiagnose, optimierte Akutbehandlung möglich, kompaktes Equipment, leichter Transport zu schwierigen Einsatzorten, Minimierung der Patientenbewegung, Kosteneffizienz bei Erstversorgung, Wege werden enorm verkürzt und damit Zeit eingespart sowie als Innovation der wechselbare Akku für durchgehendes Schallen.

www.moons.at