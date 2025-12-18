Kulturvermittlung in den Weihnachtsferien

St. Pölten (OTS) -

„Weihnachtszauber“ verbreitet die nächste „Family Factory“ im Atelier der Kunstmeile Krems, wenn am Samstag, 20. Dezember, ab 14 Uhr Kinder gemeinsam mit Monika Hruschka-Seyrl von Kre:ART Geschenkpapier, Weihnachtsdekorationen und kleine persönliche Präsente kreieren können. Nähere Informationen unter 02732/908010 und e-mail office@kunstmeile.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/familyfactory.

In der Kunsthalle Krems wiederum präsentiert eine Familienführung durch die aktuellen Ausstellungen am Sonntag, 21. Dezember, die großformatigen Gemälde von Joe Bradley und die Collagen von Mohsin Shafi, Gemeinsamkeiten der Künstler und überraschende Details. Am Sonntag, 4. Jänner 2026, können Besuchende dann mehr über beide Künstler erfahren, eigene Fragen stellen und sich im Dialog mit deren Kunst auseinandersetzen. Beginn ist jeweils um 14 Uhr; nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail office@kunsthalle.at und www.kunsthalle.at.

In der Landesgalerie Niederösterreich in Krems indes wird am Sonntag, 21. Dezember, ab 15 Uhr die Fokusführung „Welterbe Wachau“ veranstaltet, die anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums der Wachau als UNESCO-Welterberegion den Blick auf Gemälde mit eindrucksvollen Panoramen, dramatischen Felsformationen, historischen Bauwerken und stillen Gassen lenkt. Am Freitag, 26. Dezember, folgt ab 10.30 Uhr die Spotlight-Tour „Architektur pur“, die Einblicke in die architektonischen Besonderheiten des 2019 eröffneten Museumsbaus ermöglicht. Eine weitere Spotlight-Tour bietet am Samstag, 3. Jänner 2026, ab 14 Uhr einen prägnanten Überblick über die „Meisterwerke der Sammlung“. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail office@lgnoe.at und www.lgnoe.at.

Das Museum Gugging vermittelt an den Sonntagen 21. und 28. Dezember jeweils ab 14 Uhr in den Führungen „gugging erleben.!“ einmal mehr einen Überblick über die vielfältige Themenwelt der Gugginger Künstlerinnen bzw. Künstler. Zudem können Kinder und ihre Begleitpersonen am Sonntag, 21. Dezember, ab 15.30 Uhr in einer offenen Kreativwerkstatt mit Papier, Draht, Zapfen und weiteren Materialien phantasievollen Weihnachts- und ganz persönlichen Christbaumschmuck basteln. Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum@museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Am 23. Dezember beinhaltet der „Tierische Dienstag“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten zunächst ab 14 Uhr eine Entdeckungstour durch das Haus der Natur zu Laubfrosch, Feuersalamander und Co., ehe man bei „Check den Schreck“ mit Stabschrecken, Gespenstschrecken und Fauchschaben auf Tuchfühlung gehen und Erinnerungs-Selfies produzieren kann. Am Mittwoch, 24. Dezember, können sich dann Kinder in einer weihnachtlichen Kreativwerkstatt von 9 bis 13 Uhr mit dem Basteln von Weihnachtsgeschenken die letzten Stunden vor der Bescherung verkürzen. Ab Samstag, 3. Jänner 2026, schlägt dann die „Stunde der Wintervögel“: Bis Dienstag, 6. Jänner 2026, kann man dabei im Museumsgarten in Begleitung des Kulturvermittlungsteams eine Stunde lang die bunte Vielfalt der Vogelarten entdecken und sich an der Wintervogel-Zählung von BirdLife beteiligen. Anschließend wartet eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Tiere der Nacht“. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail info@museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Im Karikaturmuseum Krems stehen am Donnerstag, 25. Dezember, ab 15 Uhr eine Überblicksführung durch die aktuellen Ausstellungen von „Planet Pammesberger“ über den bitterbösen Kosmos von Manfred Deix bis zu „Sehnsucht Wald“ sowie am Sonntag, 28. Dezember, ab 14 Uhr eine Spezial-Familienführung zu „Der Grüffelo“ inklusive Schattenspiel und gemeinsamem Lesen auf dem Programm. Nähere Informationen unter 02732/908020, e-mail office@karikaturmuseum.at und www.karikaturmuseum.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/veranstaltungen.

Schließlich heißt es am Freitag, 26. Dezember, auf Schloss Hof „Es weihnachtet im Kindermuseum“, wenn Kinder bei einer Themenführung ab 10.30 Uhr spielerisch den kaiserlichen Winteralltag entdecken können und dabei erfahren, wie die Kaiserfamilie Weihnachten feierte, woher der Weihnachtsbaum kommt etc. Zudem stehen von Samstag, 27. Dezember, bis Dienstag, 6. Jänner 2026, täglich ab 10.30 Uhr Themenführungen auf dem Programm, die unter dem Motto „Leben am Kaiserhof“ Einblicke in die Mode, die Frisuren, die Aufgaben der Dienerschaft und das Spielzeug der Kaiserkinder vor 250 Jahren geben. Nicht zuletzt bietet „Frühstück & Führung“ am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Jänner 2026, jeweils ab 9.30 Uhr ein exklusives Frühstück inklusive Führung durch die Prunkräume des Schlosses. Nähere Informationen bzw. Buchungen unter 02285/20000, e-mail buchungen@schlosshof.at und www.schlosshof.at.