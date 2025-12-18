ADA: Rückblick 2025 und Ausblick 2026

Anger bei Weiz (OTS) -

2025 war für ADA ein Jahr großer Veränderungen. Trotz der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Lage hat ADA zentrale Projekte abgeschlossen und die gesamte Organisation auf ein stabiles Fundament gestellt. Sortimentsbereinigung, einheitliche Vertriebsstrukturen, die neu strukturierte Bettenproduktion in Anger und ein deutlich geschärftes Markenprofil prägten die vergangenen Monate.

„ 2025 war ein intensives Jahr für die gesamte Branche – das haben wir deutlich gespürt“, blickt CEO Nikolaus Szlavik zurück. „Wir haben uns auf die Themen konzentriert, die uns als Unternehmen stabil machen: klare Prozesse, ein verständliches Sortiment und eine verlässliche Lieferfähigkeit. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber wir sind ein gutes Stück weitergekommen. 2026 setzen wir diesen Weg fort – mit viel Nähe zum Handel und einem klaren Fokus auf Qualität und Verlässlichkeit.“

Rückblick 2025: Die wichtigsten Meilensteine

Vertrieb & Organisation: Marktbetreuung neu gedacht: 2025 stellte ADA die Vertriebsorganisation neu auf. Unter Director Sales Christoph Grabner wurde der Außendienstbereich im DACH-Raum neu strukturiert und ein eigenes Key Account-Team gegründet, um eine noch bessere Betreuung der Geschäftspartner zu gewährleisten. Der Handelsservice erfolgt seit diesem Jahr sortimentsübergreifend über alle Warengruppen hinweg. Vertriebspartner profitieren dadurch von einheitlichen Zuständigkeiten und schnelleren Abstimmungen.

Ausblick 2026: Nähe zum Handel, Digitalisierung und Sortimentsharmonisierung

Messepräsenz & Austausch mit Handelspartner:innen: 2026 wird ADA auf wichtigen Branchenevents präsent sein, darunter die Wohnen & Interieur in Wien, die Partnertage Ostwestfalen und die M.O.W. in Bad Salzuflen sowie einigen weiteren Verbandsmessen. Im Fokus steht dabei der Austausch und die noch engere Vernetzung mit dem Handel.

