Feiertagsöffnungszeiten und "Neujahrsempfang" im KHM-Museumsverband

Wien – Die Museen des KHM-Museumsverbands sind über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage durchgehend geöffnet. Am 24. Dezember 2025 schließen alle Standorte bereits um 15.00 Uhr.

Die Kaiserliche Schatzkammer im Schweizerhof hat jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, die Kaiserliche Wagenburg hat jeweils von 10.00 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Das Theatermuseum bleibt aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen.

Einen besonderen Akzent setzt das Kunsthistorische Museum am Neujahrstag: Am 1. Jänner 2026 findet im Kunsthistorischen Museum ein spezieller “Neujahrsempfang” statt. Generaldirektor Jonathan Fine begrüßt zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr die ersten Gäste des neuen Jahres persönlich. Das Museum ist an diesem Tag bis 21.00 Uhr geöffnet.

Im Kunsthistorischen Museum können Besucherinnen und Besucher aktuell die Sonderausstellungen und Sonderpräsentationen „Michaelina Wautier, Malerin“ und „Pieter Claesz: Stillleben“ in der Gemäldegalerie, „Chinesische Kunst aus der Verbotenen Stadt“ in der Kunstkammer, „Oliver Laric. Schwellenwesen“ und „Zart geritzt, flott gepinselt, gut versteckt“ in der Antikensammlung sowie „Kopf & Kragen. Münzen machen Mode“ im Münzkabinett erleben.

Das Weltmuseum Wien und die Neue Hofburg bieten über die Feiertage zusätzliche Sonderöffnungen, darunter montags, sowie erweiterte Abendöffnungen an ausgewählten Tagen.

Im Weltmuseum Wien sehen Besucherinnen und Besucher neben den Schausammlungen aktuell die Sonderausstellungen „Wer hat die Hosen an?“ (nur noch bis 1. Februar 2026), „Tabita Rezaire. Calabash Nebula: Cosmological Tales of Connection” (nur noch bis 11. Jänner 2026), “Kolonialismus am Fensterbrett”, “Die Farben der Erde. Moderne Textilkunst in Mexiko“ sowie „Indah Arsyad. The Ultimate Breath“.

Die Öffnungszeiten im Überblick

Kunsthistorisches Museum

Weihnachten

Mo., 22.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Di., 23.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Mi., 24.12.2025: 10.00–15.00 Uhr

Do., 25.12.2025: 10.00–21.00 Uhr

Fr., 26.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Silvester

Mo., 29.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Di., 30.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Mi., 31.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Neujahr

Do., 1.1.2026: 10.00–21.00 Uhr

Mo., 5.1.2026: 10.00–18.00 Uhr

Di., 6.1.2026: 10.00–18.00 Uhr

Weltmuseum Wien/Neue Hofburg

Hinweis:

Nur über die Weihnachtsfeiertage und rund um Neujahr ist das Weltmuseum Wien auch montags geöffnet (Sonderöffnungen).

Weihnachten

Mo., 22.12.2025: 10.00–18.00 Uhr (Sonderöffnung)

Di., 23.12.2025: 10.00–21.00 Uhr

Mi., 24.12.2025: 10.00–15.00 Uhr

Do., 25.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Fr., 26.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Silvester

Mo., 29.12.2025: 10.00–18.00 Uhr (Sonderöffnung)

Di., 30.12.2025: 10.00–21.00 Uhr

Mi., 31.12.2025: 10.00–18.00 Uhr

Neujahr

Do., 1.1.2026: 10.00–18.00 Uhr

Mo., 5.1.2026: 10.00–18.00 Uhr (Sonderöffnung)

Di., 6.1.2026: 10.00–21.00 Uhr

Detaillierte Öffnungszeiten unter www.khm.at

und www.weltmuseumwien.at.