Wiener Silvesterpfad: Über 100 Stunden Programm und Auftakt ins ESC-Jahr 2026

Der Wiener Silvesterpfad lockt alljährlich hunderttausende Besucher*innen in die Innenstadt und zählt damit zu den größten Neujahrsfeierlichkeiten Europas. Das traditionelle Highlight zum Jahreswechsel, heuer in seiner 34. Auflage, bietet erneut ein vielfältiges Open-Air-Festival an acht Locations bei freiem Eintritt, sieben davon in der Wiener Innenstadt, eine weitere am Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater.

In diesem Jahr steht der Silvesterpfad ganz im Zeichen der größten Musikveranstaltung der Welt und markiert mit seinem Programm den Start in das Eurovision-Jahr 2026.

Der Jahreswechsel bildet den offiziellen Auftakt der Stadt Wien zum ESC-Jahr – mit einer großen, eigens entwickelten Bühnenshow am Rathausplatz und dem Start der offiziellen Eurovision Countdown Clock.

Ludwig, Novak: Silvesterpfad führt Menschen zusammen und stärkt Standort

„Der Wiener Silvesterpfad steht seit über drei Jahrzehnten für ein gemeinsames, stimmungsvolles Feiern im Herzen unserer Stadt. Zum Jahreswechsel kommt eine besondere Dimension hinzu: Wien startet offiziell in das Eurovision-Jahr 2026 und ist stolz, Gastgeberin für hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa zu sein. Mit der großen ESC-Bühne am Rathausplatz und der Eurovision Countdown Clock wird der Start in dieses besondere Jahr für alle sichtbar und erlebbar. Der Jahreswechsel wird so zu einem gemeinsamen Auftakt, der Menschen zusammenführt und den Blick auf ein Musikjahr richtet, das Wien und Europa miteinander verbindet“ , sagte Bürgermeister Michael Ludwig.

„Zum Jahresende setzt der Wiener Silvesterpfad einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls und ist ein zentraler Anziehungspunkt für Wienerinnen und Wiener, aber auch Gäste aus Österreich und der Welt. Mit seinem umfangreichen Programm stärkt er den Jahreswechsel als bedeutenden Zeitraum für Tourismus, Gastronomie und Handel. Der Silvesterpfad leistet damit einen spürbaren Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und unterstreicht die Bedeutung großer, frei zugänglicher Veranstaltungen für die Wiener Wirtschaft“ , betone Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

1 – Rathausplatz: Best of Eurovision & Start ins ESC-Jahr

Am Rathausplatz, auf der größten Bühne des Silvesterpfads präsentieren Benny King und Christiana Uikiza die mitreißende Show „Best of Eurovision“ und vereinen die größten Song-Contest-Hits aller Zeiten.

Begleitet von einer achtköpfigen Live-Band interpretieren die beiden Ausnahmesänger bekannte und beliebte Songs aus sieben Jahrzehnten Eurovision – von ABBA bis Conchita, von Céline Dion bis Loreen. Umrahmt wird das Programm von DJ Alex List.

Start der offiziellen Eurovision Countdown Clock

Der offizielle Start in das ESC-Jahr 2026 erfolgt exakt um Mitternacht. Mit dem Jahreswechsel nimmt die Eurovision Countdown Clock ihren Betrieb auf und zählt von diesem Moment an ununterbrochen die verbleibende Zeit bis zum großen ESC-Finale am 16. Mai 2026 herunter. Die Installation, bestehend aus einer großformatigen LED-Wand, die direkt an der Ringstraße aufgestellt ist und dort bis zum Finale gut sichtbar auf dem Rathausplatz präsent sein wird.

Zeitgleich wird auf allen Bühnen des Wiener Silvesterpfads ein einheitlicher Countdown auf den LED-Flächen eingespielt. Begleitet vom Klang der Pummerin und den ersten Takten des Donauwalzers erleben rund 800.000 Besucher*innen einen besonderen Jahreswechsel: Sie starten nicht nur ins neue Jahr, sondern auch mit dem Blick auf die laufende Zeit bis zum Eurovision Song Contest in ein außergewöhnliches Musikjahr.

2 – Freyung: Frauenpower, Rhythmus & internationale Klänge

Die Bühne Freyung bietet zum Jahreswechsel ein vielfältiges Programm, das ganz im Zeichen kraftvoller Stimmen und pulsierender Rhythmen steht. Nach einem stimmungsvollen DJ-Auftakt am Nachmittag heizen Iris Camaa & das Camaa Kult Orchestra mit „Latin meets Pop“ ein und verbinden internationale Chart-Hits mit groovigen Eigenkompositionen.

Anschließend sorgen die Funky Ladies, eine außergewöhnliche All-Female-Band, mit hochkarätigen Pop- und Soul-Klassikern für Glamour und Dynamik. Kurz vor und nach Mitternacht übernehmen die Viennese Ladies, eine prominente Soul- und R&B-Supergroup, die mit ihrem energiegeladenen Etta-James-Tribute und eigenen Songs begeistert. Ein DJ-Set führt die Besucher*innen schließlich bis in die frühen Morgenstunden.

3 – Am Hof: Party, Disco & große Live-Voices

Am Hof erwartet die Besucher*innen ein hochenergetisches Partyprogramm mit einigen der beliebtesten Livebands des Landes. Nach einem DJ-Auftakt sorgen The Bad Powells mit Soul- und Discohits der 70er- und 80er-Jahre sowie einer spektakulären Bühnenshow für erste Höhepunkte.

Der Electric Beat Club Deluxe führt mit einem vielseitigen Mix aus Rock, Pop, Soul und Disco weiter durch den Abend. Später liefert Tha Family mit großer Spielfreude und bekannten Partyhits ein mitreißendes Finale, bevor ein DJ-Set die Gäste bis 2 Uhr begleitet.

4 – Graben: Europas größter Open-Air-Ballroom

Der Graben wird auch heuer wieder zur offenen Tanzfläche im Herzen der Stadt. Die Tanzschule Schwebach bietet über den Nachmittag hinweg kurze Walzer-Einführungen an, die Besucher*innen aller Levels auf den traditionellen Mitternachtstanz vorbereiten. Der Graben zählt damit zu den markantesten Schauplätzen des Silvesterpfads und bietet ein ebenso charakteristisches wie stimmungsvolles Umfeld für den Jahreswechsel.

5 – Stephansplatz: Klassik, Walzer & große Operettenklänge

Am Stephansplatz steht der Jahreswechsel ganz im Zeichen klassischer Eleganz. Den Auftakt macht das Rondo Vienna, ein rein weibliches Orchester unter der Leitung von Barbara Helfgott, das mit vielseitigen Besetzungen und internationaler Bühnenerfahrung für hochkarätige Klangmomente sorgt. Im weiteren Verlauf wechseln sich das Bernd Fröhlich Orchester und das Orchester der Neuen Operette Wien ab und präsentieren Walzer, Operettenklassiker und große Melodien, die vom Wiener Musiktraditionsgefühl getragen sind. Gemeinsam begleiten die Ensembles das Publikum stilvoll und schwungvoll ins neue Jahr.

6 – Kärntner Straße: Latin-Rhythmen & zeitgenössische Pop-Sounds

Die Kärntner Straße wird erneut zur zentralen DJ-Location des Silvesterpfads. Ab dem Nachmittag sorgen bekannte DJs mit einer Mischung aus Latin-Rhythmen, aktuellen Pop-Tracks und tanzbaren Clubsounds für eine dynamische Atmosphäre. Die durchgehenden Sets machen die Kärntner Straße zu einem lebhaften Treffpunkt für alle, die den Jahreswechsel mit modernen Beats und viel Bewegung feiern möchten.

7 – Neuer Markt: Familienbühne & Musikklassiker für jede Generation

Der Neue Markt startet mit einem umfangreichen OKIDOKI-Liveprogramm in den Silvestertag: Die ORF-Moderator*innen sowie beliebte Figuren wie der ABC-Bär, Kater Kurt und Kasperl gestalten ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm mit Spielen, Quizformaten und Live-Acts, darunter die Kidspop-Band Young Republic und das Familienkonzert Christoph + Bänd.

Am frühen Abend sorgt das Duo Italiano mit Klassikern und modernen Hits aus der italienischen Musikszene für mediterrane Stimmung, gefolgt von der Blues Brothers Corporation, die Blues-, Funk- und Soulklassiker im Stil des legendären Filmduos interpretiert. Den musikalischen Abschluss des Abends gestalten die FreeMenSingers, die mit ihrem charakteristischen Vintage-Gitarrensound Welthits aus mehreren Jahrzehnten präsentieren.

8 – Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater: „Let’s Party & Dance“

Der Wintermarkt im Prater bietet ab Mittag den perfekten Einstieg in den Silvestertag. DJs und Live-Acts sorgen für eine ausgelassene Atmosphäre, bevor abends der Party-Modus beginnt – ein idealer Ort für alle, die entspannt und dennoch tanzend ins neue Jahr starten möchten.

Traditioneller Start ins neue Jahr – Neujahrskonzert live übertragen

Am 1. Jänner wird das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wieder live auf den Stephansplatz und den Wintermarkt im Prater übertragen. Am Graben und der Kärntner Straße werden die Wiener Philharmoniker zudem akustisch zu hören sein.

Ab 11.15 Uhr können Besucher*innen unter freiem Himmel den Jahresbeginn musikalisch zelebrieren.

Kulinarisches Angebot – Vielfalt an allen Standorten

Auch kulinarisch ist der Wiener Silvesterpfad breit aufgestellt: Mehr als zwei Dutzend Gastronom*innen bieten an allen Standorten ein abwechslungsreiches Sortiment – von herzhaften Klassikern und internationalen Streetfood-Varianten bis zu vegetarischen und veganen Gerichten. Ergänzt wird das Angebot durch süße Spezialitäten, warme Getränke und ein vielfältiges Sortiment an Punsch- und Schaumweinkreationen zum Anstoßen. Damit sind Besucherinnen den ganzen Tag über bestens versorgt.

Info 34. Wiener Silvesterpfad

31. Dezember 2025, 14 Uhr – 1. Jänner 2026, 2 Uhr

Standorte: Rathausplatz, Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Kärntner Straße, Neuer Markt, Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater

Programm und Gastronomie von 14 bis 2 Uhr

Freier Eintritt