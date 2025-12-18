NÖVOG erhält Zertifizierung „berufundfamilie“

St. Pölten (OTS) -

Die NÖVOG Gruppe zählt nun auch bundesweit zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern. Mit Dezember konnte die Zertifizierung „berufundfamilie“ erfolgreich abgeschlossen werden. „Die NÖVOG ist ein beispielhaftes niederösterreichisches Vorzeigeunternehmen und Vorbild dafür, wie eine moderne Unternehmenskultur Familien unterstützt. Nach dem Gewinn von ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ und der enorm erfolgreichen Re-Zertifizierung als ‚Great Place to Work‘, ist dies nun eine weitere verdiente Auszeichnung. Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt schließlich mit seinen Mitarbeitern und wir haben ein großartiges Team, auf das ich unglaublich stolz bin. Wir wollen nicht, dass Frauen zwischen Kind und Karriere wählen müssen. Beruf, Familie und Betreuungspflichten können Hand in Hand gehen, das zeigt unsere NÖVOG“, unterstreicht NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die erfolgreiche Zertifizierung ist der Grundstein eines dreijährigen Prozesses, im Rahmen dessen weitere Maßnahmen hinsichtlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf umgesetzt werden sollen. Schwerpunkte werden dabei vor allem auf den Themenfeldern Informations- und Kommunikationspolitik, Führungskultur und Pflege von Angehörigen liegen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit sind in unserer Unternehmenskultur daher fest verankert. Für uns ist es selbstverständlich, die unterschiedlichen familiären Situationen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Unternehmensführung zu berücksichtigen. Nur so können wir eine Arbeitsatmosphäre schaffen, innerhalb derer alle dieselben Chancen und Möglichkeiten vorfinden“, unterstreichen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Mit sechs Bahnen, zwei Seilbahnen, 578 Regionalbuslinien und 14 bedarfsgesteuerten Verkehren ist die NÖVOG Gruppe die zentrale Mobilitätsgesellschaft des Landes Niederösterreich. Mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an insgesamt elf Standorten in 55 unterschiedlichen Berufsbildern.

Weitere Informationen zur NÖVOG gibt es unter www.noevog.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr).

Nähere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc, Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Telefon 02742 360 990-1311, Mobiltelefon 0676/566 24 53, www.noevog.at