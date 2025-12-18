Das weiße Gold: Ohne Salz kein Essen

Wien (OTS) -

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelbranche steht auf dem Spiel. Entlastungen für Industrie und Wirtschaft sind dringend nötig – einer, der dies vehement einfordert, ist Salinen Austria­-Chef Peter Untersperger. Im CEO-Interview geht es um die Anforderungen des Salzmarkts, die Erwartungen an die Politik und die geplante EU­Besteuerung hochverarbeiteter Lebensmittel.

Zwei Mal 100 Jahr-Jubiläum

Das Interview mit Günter Thumser, Chef des Markenartikelverbands, zeigt die schwierige Situation in der aktuellen Preisdiskussion bei Lebensmitteln auf. Zugleich lässt der Blick auf 100 Jahre des Bestehens des Markenartikelverbands erkennen, wie ähnlich die Herausforderungen sind.

Das gilt auch für das zweite 100 Jahr-Jubiläum: Der Bericht über die Festveranstaltung der LVA (Lebensmittelversuchsanstalt) gibt einen Einblick, wieviel Leistungen hinter sicheren Lebensmitteln stehen. Dieses Jubiläum nimmt auch Michael Blass zum Anlass, Sie auf eine Zeitreise zu den Anfängen der LVA mitzunehmen.

Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Ulrich Herzog, Sektionsleiter Konsumentenpolitik und Verbrauchergesundheit im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie CVO (Chief Veterinary Officer), gibt im Interview Einblicke in das Management von Tierseuchen in Österreich, die laufende Entwicklung und Herausforderungen für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Lebensmitteln.

Auch Antibiotika zur Behandlung von Tieren sind wesentliche Elemente der Tiergesundheit. Simone Steiner, Tiergesundheit Österreich (TGÖ), zeigt in ihrem Beitrag auf, wieviel Know-how und Arbeit dafür notwendig sind und erklärt den Zusammenhang mit dem AMA Gütesiegel. Lesen Sie die Beiträge dazu im Wirtschaftsteil!

Preisverleihung DER ALIMENTARIUS 2025

Ein weiteres Highlight ist das Special zur diesjährigen ALIMENTARIUS-Preisverleihung: In der Keynote von Vetmeduni­Rektor Matthias Gauly und den hochkarätigen Laudationes erfahren Sie mehr über die inhaltlichen Schwerpunkte und die Forschungsergebnisse der Ausgezeichneten. Lassen Sie sich von den herausragenden Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger beeindrucken – nachzulesen im Wissenschaftsteil!

Marina Murko, ALIMENTARIUS­Preisträgerin, stellt in ihrem Artikel zur Dissertation, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde, die Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette vor.

Die Bewerbungsfrist für den ALIMENTARIUS 2026 hat bereits begonnen! Bis 15.2.2026 können wieder Dissertationen und Masterarbeiten eingereicht werden (Ausschreibungsunterlagen unter www.ernaehrung-nutrition.at).

Health Claims für Botanicals

Im Rechtsteil gibt Rechtsanwältin Lisa Feuerhake, ZENK Rechtsanwälte, ein Update zu den EU-­rechtlichen Bewertungen von Health Claims für Botanicals. Lesen Sie nach!

