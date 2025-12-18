  • 18.12.2025, 10:25:04
  • /
  • OTS0057

FPÖ – Krauss zu Schilling: Inakzeptable Attacke auf christliche Werte kurz vor Weihnachten

Grüne EU-Abgeordnete stellt Kreuze in Schulklassen infrage – Angriff auf Tradition und Identität

Wien (OTS) - 

„Wenige Tage vor Weihnachten stellt die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling öffentlich infrage, warum Kreuze in Schulklassen sichtbar sein sollen. Wer ausgerechnet in dieser Zeit christliche Symbole relativiert, offenbart eine bedenkliche Geringschätzung gegenüber den christlichen Wurzeln unseres Landes“, kritisiert FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss.

Schillings Aussage, sie verstehe nicht, „warum wir religiöse Symbole in der Klasse haben müssen“, sei keineswegs ein harmloser Gedankengang, sondern eine bewusst gesetzte, ideologisch motivierte Provokation. „Das Kreuz ist kein beliebiges Dekorationselement, sondern ein zentrales Symbol unserer Kultur, Geschichte und Identität. Wer dessen Präsenz aus den Klassenräumen verbannen will, greift gezielt unsere Traditionen und Werte an“, so Krauss.

„Kreuze gehören zu Österreich und sie müssen auch in Zukunft sichtbar bleiben. Eine Diskussion über die Verbannung christlicher Symbole ist gerade wenige Tage vor Weihnachten völlig inakzeptabel“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Klubobmann.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright