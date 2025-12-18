FPÖ – Krauss zu Schilling: Inakzeptable Attacke auf christliche Werte kurz vor Weihnachten

Wien (OTS) -

„Wenige Tage vor Weihnachten stellt die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling öffentlich infrage, warum Kreuze in Schulklassen sichtbar sein sollen. Wer ausgerechnet in dieser Zeit christliche Symbole relativiert, offenbart eine bedenkliche Geringschätzung gegenüber den christlichen Wurzeln unseres Landes“, kritisiert FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss.

Schillings Aussage, sie verstehe nicht, „warum wir religiöse Symbole in der Klasse haben müssen“, sei keineswegs ein harmloser Gedankengang, sondern eine bewusst gesetzte, ideologisch motivierte Provokation. „Das Kreuz ist kein beliebiges Dekorationselement, sondern ein zentrales Symbol unserer Kultur, Geschichte und Identität. Wer dessen Präsenz aus den Klassenräumen verbannen will, greift gezielt unsere Traditionen und Werte an“, so Krauss.

„Kreuze gehören zu Österreich und sie müssen auch in Zukunft sichtbar bleiben. Eine Diskussion über die Verbannung christlicher Symbole ist gerade wenige Tage vor Weihnachten völlig inakzeptabel“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Klubobmann.