Bundesheer: Abzeichenverleihung des 48. Jagdkommando-Grundkurses

Nach Monaten harter Ausbildung wird das begehrte Jagdkommando-Abzeichen verliehen

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, wurden im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Abzeichen des 48. Jagdkommando-Grundkurses und des 11. Jagdkommando-Unterstützergrundkurses verliehen.

„Ich danke den Spezialkräften für ihren Einsatz und gratuliere allen Absolventen zu diesem Erfolg. Die heute ausgezeichneten Soldaten zeigen großen Einsatz, hohe Leistung und echten Teamgeist. Sie haben bewiesen, dass sie den Anforderungen gewachsen sind und verdienen unsere Anerkennung“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Brigadier Arthur Bennett, Kommandant des Jagdkommandos, hebt besonders die Leistungsbereitschaft hervor: „Unsere Jagkommandosoldaten stehen tagtäglich für die komplexesten Einsätze bereit. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Hingabe zu den übergeordneten Zielen. Und diese Leistung wird heute belohnt durch die Übernahme unserer neuen Kameraden!“

Ausgezeichnet wurden die Absolventen des Jagdkommando-Grundkurses (Operator) und des Jagdkommando-Unterstützergrundkurses (Supporter). Nach einem selektiven Auswahlverfahren im März 2024, starteten die Teilnehmer die intensive Jagdkommando-Ausbildung. Darin wurden all die Kenntnisse und Kompetenzen geschult, die eine Soldat einer modernen Spezialeinsatzkraft benötigt.

Mit der heute stattgefunden Abzeichenverleihung erreichen die Soldaten die erste Einsatzbereitschaft und werden nunmehr in den Einsatzelementen des Jagdkommandos verwendet. Sie stehen ab jetzt für Einsätze im In- und Ausland bereit und tragen somit wesentlich zur Einsatzbereitschaft des Bundesheeres bei.

Das Jagdkommando ist die Spezialeinsatzkraft des Bundesheeres. Die Soldaten erfüllen Aufgaben unter hoher körperlicher und geistiger Belastung. Sie benötigen eine hervorragende Ausbildung, hohe Einsatzbereitschaft und große Flexibilität. Spezialeinsatzkräfte lösen Aufgaben dort, wo andere an ihre Grenzen stoßen. Sie bieten Lösungen in schwierigen Lagen und verfügen über hohe Wirkung und Erfolgswahrscheinlichkeit.

