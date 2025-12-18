Im Osten geht die Sonne auf! Czernohorszky zieht rekordverdächtige Wiener Sonnenstrom-Bilanz 2025

Wien (OTS) -

Wien ist und bleibt auch an grauen Dezembertagen die Stadt der Sonne, genauer gesagt des Sonnenstroms! Das Jahresziel bis Ende 2025 war eine Gesamtleistung von 250 Megawatt peak (MWp), doch jetzt ist klar: Dieses Ziel wurde bei weitem übertroffen! Die finale Bilanz zeigt eine Leistung von 320 MWp Sonnenstrom in ganz Wien; das ist so viel, dass rund 91.500 Wiener Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden oder eine Wiener U-Bahn 800-mal um die Erde fahren könnten.

Sonnenstrom als Top-Klimaschützer

Mit der aktuellen Sonnenstrom-Leistung spart die Stadt Wien jährlich rund 72.700 Tonnen CO2 ein. Zum Vergleich: Das ist so viel wie etwa eine Kleinstadt ausstößt oder rund 1,5 Milliarden mit einem Benzinauto zurückgelegte Kilometer verursachen. Damit ist Sonnenstrom einer der wichtigsten Faktoren für eine klimafreundliche und lebenswerte Zukunft, aber auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky:

„Große Ziele erfordern große Sprünge und beim Sonnenstrom ist uns in den letzten Jahren förmlich ein Quantensprung gelungen. Davon profitieren in erster Linie die Wienerinnen und Wiener, und zwar durch weniger Treibhausgase, langfristig stabilere Strompreise und einer stärkeren Wirtschaftsleistung. Speziell für den Ausbau von E-Mobilität ist Sonnenstrom ein wichtiger Faktor.“

Die Sonnenstrom-Zahlen im Überblick

Aktuell hält Wien bei einer installierten Sonnenstrom-Leistung von 320 Megawattpeak bei insgesamt rund 17.400 PV-Anlagen, die etwa 91.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen könnten.

2025 hat die Stadt Wien rund 4.650 Förderfälle genehmigt, das sind 1.100 mehr als im Vorjahr. 85 Prozent der Förderanträge wurden dabei von Privaten gestellt.

Allein heuer kamen 4.441 PV-Anlagen kamen dazu; damit wuchs der Sonnenstrom-Anteil in Wien so stark wie nie zuvor. Knapp 60 MWp stammen direkt von stadteigenen Gebäuden und Flächen.

So geht’s weiter

Die Wiener Stadtregierung hat das Ziel von 800 MWp bis 2030 im Regierungsprogramm noch einmal bekräftigt. Um dieses sehr ambitionierte Ziel zu erreichen, setzt Wien weiterhin auf Instrumente, die zum bisherigen Erfolg geführt haben: Genehmigungserleichterungen, Beratungsangebote, Solarpartnerschaften und Förderungen. Für 2026 arbeitet die Stadt Wien gerade neue Förderschwerpunkte aus, die insbesondere vertikale und innovative PV-Lösungen sowie PV-Anlagen auf mehrgeschossigen Wohnhäusern unterstützen sollen

Sonnenstrom-5-Jahresbericht online

Die ersten 5 Jahre der Wiener Sonnenstrom-Offensive können ab sofort online nachgelesen werden. Der 5-Jahres-Beicht beinhaltet eine detaillierte Rückschau auf Ziele, Erfolge, Maßnahmen und Erfahrungen: www.wien.gv.at/spezial/5-jahre-sonnenstrom-offensive

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder