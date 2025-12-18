Bereits über 300.000 Euro an Spenden für mehr Miteinander

Salzburg/Wals (OTS) -

Am 1. Dezember startete die siebte Ausgabe der dm Festessen Initiative. Knapp die Hälfte der teilnehmenden sozialen Einrichtungen haben das weihnachtliche Drei-Gänge-Bio-Menü bereits zubereitet und gemeinsam mit den Gästen stimmungsvolle Stunden verbracht. Bislang kamen bei der Aktion Spenden in der Höhe von 321.170 Euro zusammen. Bis zum 31.12.2025 können dm Kundinnen und Kunden die Aktion mit einer Fünf-Euro-Spende unterstützen.

Gemeinsam ein festliches Weihnachtsmenü genießen und für einen Moment die Alltagssorgen vergessen – genau das ermöglicht die dm Festessen Initiative. Die siebte Ausgabe ist erfolgreich gestartet. Die frischen Lebensmittel werden auch heuer wieder von BIO AUSTRIA zur Verfügung gestellt und direkt angeliefert. Wieder haben dm Mitarbeitende im Rahmen ihres „mehr vom leben tags“ – einen zusätzlichen freien Tag pro Jahr für freiwilliges soziales Engagement – die Festessen unterstützt und berichten von sehr berührenden Momenten in den sozialen Einrichtungen.

Festessen Initiative bleibt Jahreshighlight

Insgesamt 39 soziale Einrichtungen kochen im Rahmen der Initiative für mehr als 2.300 obdachlose und hilfsbedürftige Menschen. Die siebte Ausgabe der dm Festessen Initiative ist erfolgreich gestartet und beschert den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele vorweihnachtliche Begegnungen und ein spürbares Miteinander. „Was mich besonders an der Festessen Initiative freut, ist die große Freude, die wir den Teilnehmenden bereiten können. Unterschiedliche Gruppen kommen an diesem Tag in unserem Haus zusammen und schaffen ein friedliches Miteinander. Ein aufrichtiges Danke gilt auch allen dm Mitarbeitenden, die gemeinsam mit uns gekocht und das Festessen ausgegeben haben“, sagt Torsten Bichler, Bereichsleiter Soziale Arbeit, Beschäftigung & Solidarität von der Caritas Salzburg.

Noch bis 31. Dezember spenden!

Vom 1. bis 31. Dezember können dm Kundinnen und Kunden mit einer Fünf-Euro-Spende die Aktion unterstützen. Die Spendensumme wird für den Ankauf frischer Lebensmittel verwendet, während dm zusätzlich Produkte aus dem eigenen Sortiment spendet. Mit den Spendengeldern werden neben den dm Festessen soziale Projekte für Menschen in existenziellen Notlagen unterstützt.