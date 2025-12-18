VG Newsmedia: Julia Wippersberg zur Geschäftsführerin bestellt

Wien (OTS) -

Die Kommunikationswissenschaftlerin und Juristin Julia Wippersberg übernimmt ab sofort die Funktion der Geschäftsführerin der VG Newsmedia, der neuen Verwertungsgesellschaft für Leistungsschutzrecht der Presseverlage, von Lisa Seidl.

„Ich freue mich, dass wir mit der Juristin und Publizistin Julia Wippersberg eine profunde Kennerin der österreichischen Medienlandschaft als Geschäftsführerin gewinnen konnten“, sagt Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group und Vorsitzender des Aufsichtsrats der VG Newsmedia zur Neubestellung. „Zugleich möchte ich der bisherigen Geschäftsführerin Lisa Seidl meinen Dank für ihr Engagement und ihre Arbeit während der ersten Phase des Aufbaus unserer Verwertungsgesellschaft aussprechen.“

Julia Wippersberg war von 2019 bis 2025 Geschäftsführerin der APA-OTS Originaltext-Service GmbH, davor war sie in unterschiedlichen Positionen in der APA – Austria Presse Agentur tätig. Sie ist zudem seit 25 Jahren an der Universität Wien beschäftigt, seit 2010 als Senior Lecturer am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, seit 2014 ist sie zudem Vize-Studienpräses der Universität Wien.

Über die VG Newsmedia

Die VG Newsmedia GmbH hat im November 2025 ihre Arbeit aufgenommen. Als Verwertungsgesellschaft für Presseverlage in Österreich übernimmt sie die kollektive Wahrnehmung des Leistungsschutzrechts für Presseverlage in Österreich und sorgt für eine gerechte Entschädigung der Verlage für die gewerbliche Vervielfältigung ihrer Inhalte. Sie ist dabei nicht gewinnorientiert. Dem Aufsichtsrat der VG Newsmedia gehören folgende Personen an: Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group AG, Maximilian Dasch, Geschäftsführer und Herausgeber der Salzburger Nachrichten, und Alexander Mitteräcker, Geschäftsführer der STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. und Alleinvorstand der STANDARD Medien AG.