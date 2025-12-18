Diversität: Von der Ideologie zum Business-Booster

Wien (OTS) -

Die ehemalige Top-Managerin und Executive-Beraterin Beatrix Czipetits („Die Co-Pilotin“) bringt mit einem neuen Ansatz klare Steuerungsmechanismen ins Diversity Management. Hinter #WeAreDiversity steht ein steuer- und messbares Managementtool. Ein mehrstufiger Prozess samt Tool-Kit ermöglicht Unternehmen die Umsetzung ihres ergebnisorientierten Vielfaltsmanagements. Am Ende des Prozesses steht eine Zertifizierung auf Basis der Norm für Diversity Management.

Österreichs CEOs stehen unter enormem Druck: Hohe Energiekosten, steigende Rohstoffpreise und die Stärke des internationalen Mitbewerbs verlangen den vollen Fokus. Die diversen Anforderungen der Mitarbeitenden, Kund:innen und Stakeholder:innen geraten ins Hintertreffen. Die wichtige Herausforderung Diversität wird immer öfter als „Wohlfühlthema“ in die Zukunft verschoben. Die ehemalige Top-Managerin und CEO-Beraterin Beatrix Czipetits („Die Co-Pilotin“) will dieses Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Herausforderungen und Anforderungen aus der Vielfalt der Mitarbeitenden und des Umfeldes jetzt mit einem neuen Managementansatz auflösen. „Ein erfolgreiches Diversity Management braucht ein Management-Tool mit Struktur, durchdachten Maßnahmen und Prozessen, die eine effiziente Steuerung und Weiterentwicklung möglich machen. Nur so kann Diversität sowohl die Produktivität als auch die Effizienz zielgerichtet steigern“, sagt die Co-Pilotin Beatrix Czipetits.

Diversity Management als Management-Tool für exzellente Unternehmen

Die meisten Herausforderungen lösen Unternehmen mit einer analytischen und strukturierten Handlungsweise. Diversity Management wird häufig aber immer noch als reines Marketinginstrument verstanden. In vielen Unternehmen wird das Diversity Management auf Aktivitäten im Pride Month reduziert. Dabei beinhaltet das Vielfaltsmanagement viel mehr, wie Czipetits betont: „Der Fachkräftemangel, demographische Entwicklungen und die neue Haltung der jungen Generation machen ein Umdenken notwendig. Unternehmen, die reüssieren wollen, müssen individuell auf Mitarbeitende und Kund:innenbedürfnisse eingehen und die unterschiedlichen Akteur:innen zielgerichtet adressieren. Innovationen, die vom Markt angenommen werden, können heute nur mit einem gesteuerten Diversitätsmanagement entwickelt werden.“ Zudem bestätigen Studien, dass Diversität enorm zum Unternehmenserfolg beiträgt. So zeigt eine internationale Analyse von McKinsey, dass Unternehmen mit hoher Gender-Diversität eine 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein. „Wir Menschen sind alle unterschiedlich, das hat für Unternehmen viele Vorteile und birgt großes Potenzial. Aber eben nur dann, wenn Diversität nicht nur vorhanden, sondern auch gut gemanagt ist und die Vorteile aus der Diversität zielgerichtet genutzt werden.“

Schrittweise und prozessorientiert zum Vorzeigeunternehmen

Um den Change-Prozess für Unternehmen so einfach wie möglich zu machen, setzt Czipetits mit #WeAreDiversity den Fokus auf die schrittweise Umsetzung von wirksamen Maßnahmen, ein partizipatives Vorgehen und die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Schritt für Schritt be­gleitet sie Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zum gelebten Diversity Management. #WeAreDiversity ist in allen Organisationen möglich, z. B. in Unternehmen, in der Verwaltung, in NGOs und an Hochschulen. Voraussetzung ist, dass der Mehrwert eines starken Diversity Managements erkannt wird. „Mit #WeAreDiversity will ich dazu beitra­gen, dass Organisationen einerseits auf die Diversität von Mitarbeitenden eingehen und deren Vorteile optimal für sich nützen. Andererseits werden im Sinne eines umfassenden Ansatzes auch Stakeholder:innen wie Kund:innen oder Lieferant:innen mitbedacht. Denn auch diese sind vielfältig und von enormer wirtschaftlicher Bedeutung“, so Czipetits.

Über #WeAreDiversity

Die ehemalige Top-Managerin und Unternehmensberaterin („Die Co-Pilotin“) Beatrix Czipetits begleitet Unternehmen schon mehrere Jahre bei Veränderungsprozessen und Strategieprojekten. Jetzt hat sie #WeAreDiversity entwickelt. Dahinter steht ein mehrstufiger Prozess samt praxisorientiertem Tool-Kit, mit dem sie Organisationen bei der (Weiter-)Entwicklung, Implementierung und Umsetzung eines professionellen Diversity Managements begleitet. Unternehmen und Organisationen, die den Prozess durchlaufen, stellen sich abschließend einer externen Zertifizierung gemäß der Diversity Management ÖNORM S 2501, zukünftig auch ISO 30415. #WeAreDiversity dient als starkes Zeichen für die interne und externe Kommunikation. www.wearediversity.at