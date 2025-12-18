Reiseland Schweiz: Ausblick auf das touristische Jahr 2026

Wien/Zürich (OTS) -

Während sich ein ereignisreiches Jahr 2025 - u.a. mit dem Eurovision Song Content und der Frauen-EM - dem Ende zuneigt, wagen wir hier schon einen Ausblick auf das kommende Jahr: Sportfans dürfen sich auf die Eishockey-WM in Zürich und Fribourg freuen, Architekturbegeisterte auf den spektakulären TITLIS Tower und das neue UNO-Besucherzentrum in Genf. Neu eröffnete Hotels wie das Gemmi Hotel & Spa in Leukerbad und die Villa Florhof in Zürich setzen Maßstäbe für Design und Komfort. Und zum zehnjährigen Jubiläum lädt die Grand Train Tour of Switzerland zu einer Schienenkreuzfahrt durch das ganze Land.

Eishockey-WM 2026

Nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in diesem Jahr, ist die Schweiz auch 2026 Gastgeberland eines sportlichen Großereignisses: die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft findet vom 15. bis 31. Mai in Zürich und Fribourg statt. Die Arena in Zürich fasst 11.000 Personen, die Arena in Fribourg bietet Platz für 7000 Fans. Am 18. Mai trifft das Gastgeberland Schweiz in der Swiss Life Arena in Zürich auf Deutschland. Mit dem Zug gelangt man in nur anderthalb Stunden von Fribourg nach Zürich und zurück. Wer Zeit hat, sollte unbedingt einen Zwischenstopp in der Bundesstadt Bern einlegen.

https://www.iihf.com/de_ch/events/2026/wm

TITLIS Tower

In über 3000 Metern Höhe entsteht eines der imposantesten Bauwerke der Alpen: der TITLIS Tower (Eröffnung am 28. Mai 2026) und die neue TITLIS Peak Station (geplante Eröffnung 2029), entworfen vom renommierten Architekturbüro Herzog & de Meuron. Inmitten von Eis und Fels wird hier, auf einer der höchstgelegenen Gebirgsbaustellen Europas, ein neues Kapitel alpiner Architektur geschrieben.

https://www.titlis.ch/de/informationen/future-proof

Portail des Nations, Genf

Die Fondation Portail des Nations baut ein neues Besucherzentrum für die Vereinten Nationen in Genf. Dieses neue Besucherzentrum, das sich am Eingang des Palais des Nations (entlang der Flaggenallee) befindet, wird voraussichtlich am 20. März 2026 seine Türen für die Öffentlichkeit öffnen.

https://www.portaildesnations.ch/de

Gemmi Hotel & Spa, Leukerbad

Nur wenige Schritte vom historischen Gemmi-Pass und der Sunnbüel-Seilbahn entfernt liegt das Gemmi Hotel & Spa. Das familiengeführte Refugium am Tor zur alpinen Welt des Berner Oberlands verfügt über neun Zimmer und zehn geräumige Apartments und bietet Platz für bis zu 60 Gäste. Das Spa mit Whirlpool und Sauna ist bietet wohltuende Entspannung nach einem aktiven Tag in der Natur.

Eröffnung am 15. Dezember 2025

www.gemmi-hotel.ch

Villa Florhof, Zürich

Nach mehrjährigen Renovierungsarbeiten eröffnet die Villa Florhof im Frühjahr 2026. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Zürcher Altstadt wird zwölf elegant ausgestattete Zimmer sowie eine Suite bieten – jeder Raum ist individuell gestaltet und vereint historischen Charme mit modernem Lalique-Design. Im Herzen des Hauses entsteht ein Fine-Dining-Restaurant unter Leitung des renommierten Küchenchefs Christian Jürgens.

https://www.villaflorhof.com

10 Jahre Grand Train Tour of Switzerland

Kreuzfahrten liegen im Trend – wie wäre es mit einer nachhaltigen Alternative auf Schienen? Die Grand Train Tour of Switzerland verbindet auf 1280 Kilometern alle Landesteile der Schweiz, führt entlang an elf Seen und lässt sich in acht Etappen erleben. 2026 feiert die Tour ihr zehnjähriges Bestehen.

switzerland.com/grandtraintour