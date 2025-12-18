FMA-Podcast „Reden wir über Geld“ klärt auf: Anlagebetrug – Vom Investment zum Albtraum

Wien (OTS) -

Schnelles Geld, hohe Renditen und verlockende Versprechen: Für viele klingt das nach einer Chance, doch oft endet es im finanziellen Albtraum. Anlagebetrug ist eine wachsende Gefahr, die jeden treffen kann – unabhängig von Alter, Einkommen oder Bildung.

In der aktuellen Folge von "Reden wir über Geld", dem Podcast der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) beleuchten wir gemeinsam mit Philipp Genduth, Mitgründer der Initiative finanzenverstehen.at und Cybercrime-Experte bei der Polizei, die Mechanismen hinter betrügerischen Investmentangeboten. Sie erfahren welche Betrugsmodelle derzeit besonders häufig sind und vor allem auf welche Warnsignale man achten sollte. Wir sprechen über die psychologischen und digitalen Tricks der Täter und erzählen aus erster Hand, warum ein einziger Klick auf einen Phishing-Link zum Totalverlust führen kann.