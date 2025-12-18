- 18.12.2025, 10:03:33
Lainzer Tiergarten: Weihnachtskrippe und vorweihnachtliche Naturidylle
Wer dem Weihnachtstrubel in der Stadt ein wenig aus dem Weg gehen möchte, ist im Lainzer Tiergarten gut aufgehoben: Die traditionelle Weihnachtskrippe ist auch heuer wieder beim Eingang Lainzer Tor zu sehen. Die liebevoll gestalteten, lebensgroßen Figuren sind eine beliebte Attraktion in der Adventszeit. Ursprünglich am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz präsentiert, hat die Krippe seit 2002 im Lainzer Tiergarten ihren festen Standort gefunden.
„Ein Spaziergang durch den ruhigen, vorweihnachtlichen Lainzer Tiergarten ist eine besonders stimmungsvolle Möglichkeit, die kältere Jahreszeit inmitten der Natur zu genießen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.
Wildspezialitäten und Weine vom Weingut Cobenzl für den Weihnachtsabend
Beim Wiener Gusto Shop im Lainzer Tiergarten können landwirtschaftliche Bio-Produkte und Wildspezialitäten sowie Weine vom Weingut Cobenzl direkt erworben werden – ein idealer kulinarischer Ausklang nach einem entspannenden Naturerlebnis. Weitere Informationen zur Lebensmittelmarke Wiener Gusto und zum Weingut Cobenzl finden Sie unter: www.wienergusto.at www.weingutcobenzl.at
Weihnachtskrippe:
Wo: im Hermesvillapark, am besten erreichbar über das Lainzer Tor
Wann: täglich zu den Öffnungszeiten des Lainzer Tiergartens
Wiener Gusto Stand:
Wo: Lainzer Tiergarten beim Lainzer Tor
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 11:30 bis 16:30 Uhr. An Feiertagen, am 24. und 31. Dezember sowie am 2. und 3. Jänner bleibt der Wiener Gusto Shop geschlossen.
