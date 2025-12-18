MCI Absolventin mit renommiertem Staatspreis ausgezeichnet

Innsbruck (OTS) -

Große Anerkennung für exzellente Studienleistungen an der Unternehmerischen Hochschule®: Pia Reichmann, Absolventin des Masterstudiums International Health & Social Management am MCI, wurde mit dem Würdigungspreis der Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung 2025 ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand kürzlich in Wien statt.

Reichmanns Abschlussarbeit mit dem Titel „Shaping Mental Health Literacy in a Dynamic Environment: Identifying and Prioritizing Influential Factors in Adolescents Aged 10–13 Years in Tyrol, Austria“ widmet sich der Frage, welche Faktoren die mentale Gesundheitskompetenz von Jugendlichen im Alter von 10 bis 13 Jahren in Tirol beeinflussen. Dazu wurden in einer qualitativen Studie 15 Expert:innen aus den Bereichen Pädagogik, Sozialarbeit und Beratung interviewt.

Die Ergebnisse zeigen, dass reflektiertes Denken im Umgang mit Online-Informationen sowie der Zugang zu leistbaren psychischen Gesundheitsdiensten zentrale Einflussfaktoren darstellen. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der Eltern und deren Einstellung zur psychischen Gesundheit. Schließlich unterstreichen die Erkenntnisse die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der Eltern, Schulen und das Gesundheitssystem einbezieht, um die psychische Widerstandsfähigkeit junger Menschen nachhaltig zu fördern.

Über den Würdigungspreis

Der Würdigungspreis des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung ist mit 3.000 Euro dotiert und zählt zu den renommiertesten Anerkennungen im österreichischen Hochschulbereich. Jährlich werden 55 der besten Diplom- und Masterabschlüsse aus rund 16.000 Studienabschlüssen an österreichischen Universitäten und Hochschulen ausgezeichnet. Im Fachhochschulbereich werden österreichweit nur 15 Preise verliehen.