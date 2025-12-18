Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Salzburger Residenzplatzkonzerte bringen 2026 Staraufgebot mit Volbeat und Pizzera & Jaus!

Klagenfurt/Salzburg (OTS) -

Mit über 20.000 Besucher:innen, durchgehend positivem Feedback von Behörden und Anrainer:innen sowie einer Umwegrentabilität, die fast vollständig in der Region verblieb, erwiesen sich die Konzerte 2025 als voller Erfolg. Nahezu 100 Prozent der Ausgaben flossen in heimische Unternehmen - von Technik und Sicherheit über Gastronomie bis hin zu regionalen Dienstleistern. Das Gesamtbudget von rund 1,2 Millionen Euro kam somit direkt der lokalen Wirtschaft zugute.

Auch die Besucher:innen profitierten: Die Mischung aus Top-Acts wie Wanda, Christina Stürmer und Paul Kalkbrenner sorgte nicht nur für zwei ausverkaufte Abende, sondern auch für ein unvergessliches Erlebnis im Herzen der Altstadt. Die städtische Gastronomie verzeichnete im Umfeld der Veranstaltungen besonders hohe Frequenzen, denn das frühe Konzertende um 22 Uhr lud viele Gäste zum anschließenden Ausklang in der Stadt ein.

Volbeat & Pizzera und Jaus stehen als Headliner 2026 fest

Die ersten Acts am 30. Mai 2026 wurden bereits bekannt gegeben: Das rot-weiß-rote Erfolgsduo Pizzera & Jaus wird gemeinsam mit Wolfgang Ambros und der oberösterreichischen Ausnahmekünstlerin AVEC den Residenzplatz in einen musikalischen Ausnahmezustand versetzen. Doch das ist erst der Anfang. Zusätzlich wurde der internationale Top Act Volbeat für den Residenzplatz gewonnen. Die gefeierte dänische Band, die alleine auf Spotify rund 2 Milliarden Streams verbuchen kann, begeistert die Massen mit einem Mix aus Rock, Metal, Blues und Country.

„Es ist uns gelungen, mit VOLBEAT einen Grammy nominierten internationalen Kracher zu fixieren. Normal spielt der Act im neuen Jahr nur große Festival Shows, macht für uns aber eine Ausnahme und freut sich auf die Mozartstadt“, so Veranstalter Thomas Semmler von Semtainment, der gemeinsam mit Ewald Tatar von der Barracuda Music ab 2026 die Konzerte am Residenzplatz veranstaltet!

Stadt Salzburg weiter als starke Unterstützerin

Auch die Stadt Salzburg steht hinter dem Projekt und betont den Mehrwert für Kultur, Wirtschaft und Lebensqualität. Dazu Bürgermeister der Stadt Salzburg Bernhard Auinger „Es freut mich ungemein, dass der höchst erfolgreiche Weg, der 2025 eingeschlagen wurde auch 2026 mit den Topacts Volbeat und Pizzera & Jaus fortgesetzt wird. Die Konzerte am Residenzplatz machen die Altstadt für die Salzburgerinnen und Salzburger noch mehr erlebbar und steigen darüber hinaus die Wertschöpfung. Das ist ein großer Mehrwert für die Wirtschaft und die heimische Bevölkerung. Die Residenzplatzkonzerte sind im politischen Arbeitsprogramm festgeschrieben und ich bin sehr froh, dass hier die involvierten Abteilungen des Magistrats hervorragend mit der Agentur Semtainment zusammenarbeiten und alle an einem Strang ziehen. Wir werden auch die Anrainer:innen und Unternehmen von Anfang an wieder gezielt über die weiteren Schritte wie Auf- und Abbau informieren.“

Was ist neu 2026?

Neben dem Line-up warten die Konzerte 2026 auch mit einigen Neuheiten auf:

· Erfolgreiches Konzept & neue Partnerschaft

Die nächste Auflage bringt nicht nur neue Künstler:innen, sondern auch eine erweiterte Zusammenarbeit: Barracuda Music, einer der führenden Veranstalter im deutschsprachigen Raum, steht ab sofort als Co-Veranstalter an der Seite von Thomas Semmler (Semtainment). Gemeinsam bündeln sie regionale Stärke und internationale Erfahrung, um die Konzertreihe auf das nächste Level zu heben.

· Erweiterte Kapazität

Um noch mehr Musikbegeisterten die Teilnahme an diesem besonderen Wochenende zu ermöglichen, wird die Veranstaltungsfläche zusätzlich erweitert. Damit erhöht sich die Gesamtkapazität von bislang 10.000 auf 12.500 Besucher:innen. Gute News für alle, die beim ersten Ticket-Run für Pizzera & Jaus am 30. Mai leer ausgegangen sind. Ab heute sind nochmals 1.500 Tickets verfügbar. Wer dabei sein will, sollte also schnell zuschlagen!



· Ermäßigungen für Aktiv:Karten-Besitzer:innen

In Kooperation mit der Stadt Salzburg erhalten zudem Aktiv:Karten-Inhaber:innen beim Ticketkauf einen Preisvorteil. Pro Konzert stehen 50 Tickets zum halben Preis zur Verfügung. Es gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip. Die Abwicklung erfolgt über das Team Vielfalt. Dazu Bürgermeister Auinger: „Unter dem Motto „Aktiv sein, dabei sein!“ bringt die Aktiv:Karte für Salzburger:innen mit geringem Einkommen zahlreiche Vergünstigungen im Freizeit- und Kulturbereich sowie im Bereich Mobilität. Denn für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind diese Möglichkeiten essenziell für ein selbstbestimmtes Leben. Daher freut es mich enorm, dass es gelungen ist auch für die Konzerte am Residenzplatz Aktiv:Karten Vergünstigungen anzubieten.“

Heimische Wirtschaft profitiert

Dass die Konzerte am Residenzplatz nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Wertschöpfung in der Region sorgen, ist für Veranstalter Thomas Semmler (Semtainment) ein zentraler Punkt: „Was uns besonders freut, ist, dass diese Konzerte nicht nur musikalisch ein Highlight sind, sondern auch wirtschaftlich etwas bewegen. Fast alle Investitionen bleiben in der Region, von der Technik bis zur Gastronomie. Das zeigt: Wenn wir hier in Salzburg etwas auf die Beine stellen, dann profitieren alle davon. Neben der Stadt, auch die Betriebe und natürlich das Publikum, das diese besonderen Abende möglich macht. Und ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Acts auf diese ganz besondere Bühne holen zu dürfen.“

Umweltrentabilität durch Studie erhoben

In einer Studie des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) wurde erstmals detailliert erhoben, welche regionalwirtschaftlichen Impulse ausgewählte Veranstaltungen auslösen. Dabei wurden auch die Konzerte am Residenzplatz 2025 analysiert. Die Studie zeigte eindrucksvoll, dass die Residenzplatzkonzerte mit den rund 20.000 Besucher:innen eine hohe Strahlkraft vor allem für die Region haben. Besonders bemerkenswert: Jede fünfte Person blieb über Nacht und sorgte damit für zusätzliche Impulse in Hotellerie und Gastronomie. Mit einer regionalen Wertschöpfung von 3,43 Mio. Ꞓ zeigten die Konzerte eindrucksvoll, wie stark hochwertige Kulturveranstaltungen die Wirtschaft beleben können. Sie sind damit ein neues Aushängeschild Salzburgs – ganz ohne städtische Subvention, aber mit nachhaltigem Nutzen für Bevölkerung und Tourismus.

Abschließend dazu Bürgermeister Auinger: „Die Konzerte am Residenzplatz Salzburg 2026 verbinden, was Salzburg liebt: große Emotionen, regionale Stärke und internationales Flair. Ein Statement für Kultur, Gemeinschaft und die pure Freude am Live-Erlebnis.“