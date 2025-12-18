- 18.12.2025, 10:00:39
Borussia Dortmund am Freitag & Afrika-Cup ab Sonntag live auf JOYN & PULS 4
Marcel Sabitzer und der BVB empfangen am Freitag live auf JOYN & PULS 4 Borussia Mönchengladbach. Der Afrika-Cup startet am Sonntag ab 20 Uhr kostenlos live & exklusiv auf JOYN.
Die Deutsche Fußball-Bundesliga verabschiedet sich mit einem Kracher in die Winterpause: Borussia Dortmund (3. Platz) mit ÖFB-Star Marcel Sabitzer trifft am Freitag, 19. Dezember, auf Borussia Mönchengladbach (11.). JOYN & PULS 4 übertragen das Duell ab 20:15 Uhr live und kostenlos. Moderator Phillip Hajszan und Experte Johnny Ertl führen durch den Abend, Mario Hochgerner holt die Stimmen vom Spielfeldrand ein, Florian Knöchl kommentiert die Partie.
Nach der kurzen Winterpause geht es gleich am Freitag, 9. Jänner 2026 ab 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4 mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund weiter. Moderator Phillip Hajszan, Experte Johnny Ertl und Kommentator Florian Knöchl sind im Einsatz.
Alle 52 Spiele des Afrika-Cups ab 21. Dezember kostenlos live und exklusiv auf JOYN
Das Eröffnungsspiel wird am 21. Dezember live und exklusiv auf JOYN von Mario Hochgerner und Ex-Profi Thorsten Schick (SK Rapid, Young Boys Bern, SK Sturm Graz, u. a.) kommentiert. Alle weiteren Gruppenspiele bis zum Achtelfinale werden im Originalkommentar live auf JOYN zu sehen sein. Ab dem Start des Achtelfinales am 3. Jänner 2026 wird die JOYN-Sport-Crew rund um Florian Knöchl, Phillip Hajszan, Mario Hochgerner, Lukas Kapun und Co. die Spiele kommentieren. Das Finale geht am 18. Jänner 2026 live und exklusiv auf JOYN & PULS 4 über die Bühne.
19.12.2025 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4: Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach
Ab 21.12.2025: Alle Spiele des Afrika-Cup 2026 live auf JOYN, Finale am 18.01.2026 live auf JOYN & PULS 4
09.01.2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund
