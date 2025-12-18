BMWKMS/Babler: Technisches Museum Wien mit Mediathek – Wechsel in der wirtschaftlichen Geschäftsführung

Wien (OTS) -

Friedrun Schwanzer folgt Karin Skarek nach, die mit 1. April 2026 vorzeitig aus ihrem Vertrag ausscheidet und an das Mozarteum Salzburg wechselt, und übernimmt die Funktion der wirtschaftlichen Geschäftsführerin des Technischen Museums Wien. Das hat Kunst- und Kulturminister Andreas Babler heute bekannt gegeben.

„Friedrun Schwanzer wurde mir von der Auswahlkommission einstimmig als am besten geeignete Kandidatin empfohlen“, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler. „Ich konnte mich in einem persönlichen Gespräch von ihren Qualifikationen und ihrer Begeisterung für die Arbeit im Museum im Allgemeinen und für das TMW im Besonderen überzeugen. Ich wünsche Friedrun Schwanzer alles Gute für diese neue Aufgabe und bin mir sicher, dass sie gemeinsam mit der wissenschaftlichen Geschäftsführung das TMW auch durch budgetär schwierige Zeiten führen wird. Ich danke auch Karin Skarek für ihre langjährige und umsichtige Tätigkeit am TMW und wünsche ihr einen erfolgreichen Start in Salzburg.“

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe am Technischen Museum Wien und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen“, so Friedrun Schwanzer. „Gemeinsam mit Generaldirektor Peter Aufreiter möchte ich den erfolgreichen Weg des TMW weiterdenken und gestalten und auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine stabile Entwicklung sichern. Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team des Hauses sowie auf viele gemeinsame Projekte, Ideen und Impulse für unser Museum.“

„Mit der Bestellung von Frau Friedrun Schwanzer gewinnen wir eine wirtschaftliche Geschäftsführerin, die umfassende Erfahrung im musealen Bereich mitbringt“, so der wissenschaftliche Geschäftsführer und Generaldirektor Peter Aufreiter. „Das ist für die Weiterentwicklung unseres Hauses von großem Wert. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam neue Impulse für das Technische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek zu setzen.“

Friedrun Schwanzer, Handelswissenschafterin, ist seit 2018 kaufmännische Direktorin des Museums der Moderne Salzburg; davor war sie im Bankenbereich unter anderem bei der BAWAG PSK AG tätig. Im Bewerbungsverfahren setzte sie sich unter insgesamt 35 Bewerber:innen durch, davon 13 Frauen und 22 Männer.

Der Auswahlkommission gehörten Angelika Fitz (Kuratoriumsvorsitzende des TMW und Direktorin des Architekturzentrum Wien), Menekse Wenzler (Vizedirektorin und Verwaltungsdirektorin der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin), Sektionschefin Theresia Niedermüller (BMWKMS) sowie Doris Karner (BMWKMS, beratendes Mitglied) an. Die Kommission sprach sich in ihrer Empfehlung einstimmig für Frau Schwanzer aus. Organisatorisch begleitet wurde das Auswahlverfahren von der Personalberatung Egon Zehnder GmbH.

