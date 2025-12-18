Audio-Podcast-Förderung unterstützt erneut hochwertige Informations- und Bildungsangebote im Podcast-Boom für 2026

Wien (OTS) -

Die Beliebtheit von Audio-Podcasts nimmt in Österreich weiterhin deutlich zu. Besonders bei jungen Menschen im Alter von unter 30 Jahren ist die Nutzung von Podcasts oder Radiosendungen zum Nachhören mit einem Anteil von 67 % stark ausgeprägt (Studie „Audio-Podcast-Monitor 2025“, RTR). Dabei sind Podcasts schon für die Hälfte der 15- bis 29-Jährigen als Infoquelle zum aktuellen Zeitgeschehen von Bedeutung. Hier setzt die beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) eingerichtete „Audio-Podcast-Förderung“ an, die sich gezielt an hochwertige Informations- und Bildungs-Produktionen richtet. Am 18. Dezember 2025 veröffentlichte die RTR Medien die Förderzusagen für das Jahr 2026.

Nach Prüfung der Förderansuchen durch die Förderabteilung der RTR auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Kriterienerfüllung sowie nach Beratung mit dem Fachbeirat, konnten zehn täglich, wöchentlich oder in Staffeln hergestellte Audio-Podcast-Produktionen die auf anspruchsvolle Qualitätsinhalte abzielenden Richtlinien der Audio-Podcast-Förderung erfüllen und erhalten Förderzusagen von insgesamt rund 385.430 Euro für das Jahr 2026.

„Die Stärkung eines vielfältigen, hochwertigen und innovativen Podcast-Angebots ist neben dem bestehenden Medienangebot für das demokratische Verständnis und einen respektvollen gesellschaftspolitischen Diskurs in Österreich wichtig. Da Podcasts in der jungen, aber auch in älteren Zielgruppen bereits einen hohen Stellenwert als Informationsquelle haben, braucht deren journalistische Qualität eine ergänzende, finanzielle Absicherung“, erläutert Wolfgang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien, die Zielrichtung der Audio-Podcast-Förderung und ergänzt: „Die Förderung soll daher den Erhalt und Ausbau eines vielfältigen, hochwertigen und innovativen Angebots auch in diesem Medien-Segment in Österreich unterstützen.“

Die mit jährlich 500.000 Euro dotierte Audio-Podcast-Förderung unterstützt auf Ansuchen online abrufbare, regelmäßig erscheinende Audio-Podcasts aus den Themenbereichen Information, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Forschung sowie Medien- und Digitalkompetenz, die zu einer Stärkung des demokratischen Verständnisses und zu einem faktenbasierten, verantwortungsbewussten und respektvollen gesellschaftspolitischen Diskurs beitragen. Themenbereiche wie u.a. Sport, Unterhaltung und „True Crime“ werden von der Förderung nicht berücksichtigt.

„Die für das kommende Jahr zur Verfügung stehenden Fördermittel sind zu rund 80 Prozent ausgeschöpft. Für den nächsten Antragstermin wird eine Evaluierung der Richtlinien im Dialog mit dem Markt stattfinden, um Erfahrungen aus der Förderung von Podcasts und Zukunftsperspektiven einfließen zu lassen“, so Struber.

Die Audio-Podcast-Förderentscheidungen für das Jahr 2026 sind auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/APF-Entscheidung-ET25 veröffentlicht. Mit den heuer nicht ausgeschöpften Mitteln wird das Förderbudget des Folgejahres aufgestockt.

Weitere Informationen zur Audio-Podcast-Förderung sowie die Förderrichtlinien und eine Orientierungshilfe für Förderwerber:innen finden sich auf der Website der RTR Medien unter https://www.rtr.at/Audio-Podcast-Foerderung.

Über die RTR Medien

Der Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien) ist Österreichs größte Förderstelle für Medienunternehmen (Radio, Podcast, Fernsehen, Print, Fernsehfilm). Darüber hinaus ist sie als Service-, Beschwerde- und Streitbeilegungsstelle tätig. Als Kompetenzzentrum teilt die RTR Medien ihr Wissen in Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) ist eine Einrichtung des Bundes und in die zwei Fachbereiche Medien (RTR Medien, Geschäftsführer Wolfgang Struber) sowie Telekommunikation und Post (RTR.Telekom.Post, Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. Gemeinsam sind die zwei Fachbereiche Geschäftsstelle der Behörden Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), Telekom-Control-Kommission (TKK) und Post-Control-Kommission (PCK). rtr.at