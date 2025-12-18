Intelligenter Stromtarif: Automatisierte Nutzung spart bis zu 25 Prozent

Wien (OTS) -

Strompreise am Großhandelsmarkt schwanken im Viertelstundentakt. Flexible Stromtarife, sogenannte Spot-Tarife, geben diese Preissignale direkt an Kund:innen weiter und ermöglichen es, Strom dann zu nutzen, wenn er am Markt günstiger ist. Seit einem Jahr bietet die oekostrom AG eine automatisierte Lösung an, mit der sich stromintensive Anwendungen wie Elektrofahrzeuge oder Wärmepumpen gezielt in solche preisgünstigen Zeitfenster verlagern lassen. Je nach Verbrauchsprofil sind dadurch Einsparungen von bis zu 25 Prozent möglich – ohne manuellen Steuerungsaufwand im Alltag.

„Flexible Strompreise sind eine Alternative zu klassischen Fixpreismodellen und bekommen zunehmend mehr Bedeutung“, sagt Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG. Spot-Tarife, orientieren sich an aktuellen Großhandelspreisen und bilden Angebot und Nachfrage unmittelbar ab. Besonders bei hoher Wind- oder Solarstromproduktion sinken die Preise deutlich – ein Potenzial, das sich mit entsprechender Flexibilität gezielt nutzen lässt.

Automatisierte Steuerung statt manueller Eingriffe

Angebundene Geräte werden automatisch gesteuert und bevorzugt zu Zeiten niedriger Strompreise betrieben. „Unser Ziel war es, die Vorteile flexibler Strompreise alltagstauglich zu machen – ohne zusätzlichen Aufwand für Kund:innen“, so Streibl. Gerade bei Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen sei das Potenzial zur zeitlichen Verbrauchsverschiebung besonders hoch.

Die oekostrom AG ist das erste Unternehmen am österreichischen Energiemarkt, das dieses kostenfreie Service in dieser Breite und Verfügbarkeit vor einem Jahr eingeführt hat.

Flexibilität als Zukunftsmodell am Strommarkt

Fixpreistarife bieten Planungssicherheit und bleiben für viele Kund:innen die erste Wahl. Spot-Tarife spiegeln hingegen die kurzfristige Preisentwicklung wider. Das führt zwar zu Schwankungen, ermöglicht bei entsprechender Flexibilität niedrigere Energiekosten. „Der Strommarkt entwickelt sich zunehmend in Richtung flexible Preismodelle“, so Streibl. „Immer mehr Haushalte und Betriebe werden diese Form der Stromnutzung wählen.“

Mit intelligenten, marktnahen Lösungen verbindet die oekostrom AG erneuerbare Stromerzeugung mit wirtschaftlicher Effizienz und unterstützt Kund:innen dabei, volatile Strommärkte aktiv zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Vollautomatisch und transparent

Im laufenden Betrieb läuft smartSparen vollständig automatisiert im Hintergrund. Die Steuerung erfolgt über Schnittstellen angeschlossener Geräte, ohne manuelles Eingreifen oder laufende Preisbeobachtung. Lade- und Laufzeiten werden dabei berücksichtigt, um Einschränkungen im Alltag zu vermeiden. Stromintensive Anwendungen werden gezielt dann versorgt, wenn viel Wind- und Sonnenstrom verfügbar ist. „Wir verlagern Verbrauchsvorgänge auf Zeitfenster, in denen Strom nicht nur besonders günstig, sondern auch besonders sauber ist“, sagt Streibl.

Gleichzeitig bleibt die Optimierung transparent: Im Kund:innenportal der oekostrom AG werden die viertelstündlichen Strompreise sowie die Optimierung nachvollziehbar dargestellt. Voraussetzung für den Betrieb ist eine stabile Internetverbindung der angebundenen Geräte. Zusätzlich kann die oekostrom AG auch das Betriebsverhalten von Wechselrichtern bei Photovoltaikanlagen aktiv in die Steuerung einbeziehen.

oekostrom AG – für eine saubere Energiezukunft

Seit 25 Jahren gestaltet die oekostrom AG als Pionierin den Wandel hin zu einer sauberen Energiezukunft. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung hervorgegangen, ist sie heute mit über 3.100 Aktionär:innen Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin. Die oekostrom AG versorgt mehr als 120.000 Kund:innen mit 100 % sauberem Strom aus Wind, Sonne und Wasser und betreibt eigene Windparks sowie Agri-Photovoltaikanlagen in Österreich und den Nachbarländern. Beim nationalen Stromanbietertest der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) ging die oekostrom AG als Gesamtsiegerin „Strom“ hervor und wurde damit als beste Stromanbieterin Österreichs ausgezeichnet.

