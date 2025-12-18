Bestattung Wien und Friedhöfe Wien übergeben 5.000 Euro an das MOMO Kinderpalliativzentrum

Wien (OTS) -

In vorweihnachtlichem Rahmen übergaben die Bestattung Wien und Friedhöfe Wien dem MOMO Kinderpalliativzentrum eine Spende in Höhe von 5.000 Euro. Der Betrag stammt aus den freiwilligen Spenden der Besucher*innen des Kinder-Halloween am Wiener Zentralfriedhof. Dabei wurden rund 3.500 Euro gesammelt, die die Bestattung Wien und Friedhöfe Wien auf eine Spendensumme von insgesamt 5.000 Euro aufgerundet haben.



„Das Kinder-Halloween am Wiener Zentralfriedhof zeigt, dass unsere Friedhöfe Orte der Begegnung und des Miteinanders sind. Es freut uns besonders, dass wir gemeinsam mit den Besucher*innen eine so wichtige Einrichtung wie das MOMO Kinderpalliativzentrum unterstützen können“, betont Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH.



Auch Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien, unterstreicht die Bedeutung der Aktion: „Die große Spendenbereitschaft der Familien und Kinder hat uns sehr berührt. Mit der Aufrundung auf 5.000 Euro möchten wir ein Zeichen der Solidarität setzen und die wertvolle Arbeit des MOMO Kinderpalliativzentrum nachhaltig unterstützen.“ Die Spendenübergabe unterstreiche das gemeinsame Engagement der Bestattung Wien und Friedhöfe Wien für soziales Miteinander und gesellschaftliche Verantwortung auch über den eigenen Aufgabenbereich hinaus.



Das MOMO Kinderpalliativzentrum begleitet Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen sowie ihre Familien in herausfordernden Lebenssituationen. „Wir bedanken uns herzlich bei der Bestattung Wien, Friedhöfen Wien und allen Besucher*innen des Kinder-Halloweens. Diese Spende hilft uns, unsere Angebote für betroffene Familien weiterzuführen und ihnen wertvolle gemeinsame Zeit zu ermöglichen“, sagt Martina Kronberger-Vollnhofer (Geschäftsführung MOMO Kinderpalliativzentrum).



Über die Friedhöfe Wien GmbH:

Gegründet im Jahr 1902 und seit 2008 Teil der Wiener Stadtwerke GmbH, betreut die Friedhöfe Wien GmbH mit rund 400 Mitarbeiter*innen über 550.000 Gräber auf 46 von 55 Friedhöfen in Wien. Der Grundsatz „Ein Friedhof ist mehr als eine Begräbnisstätte“ steht im Zentrum des Handelns und soll Trost schenken, Trauer lindern sowie Erinnerung und Begegnung schaffen. Der Gärtnereibetrieb, das Krematorium und die Steinmetzwerkstätte bieten ein pietätvolles Rundumservice im Trauerfall. Darüber hinaus wird zur Erhaltung der städtischen Grünflächen beigetragen und auf einer Gesamtfläche von etwa 5,2 km² ein wertvolles Naherholungsgebiet geschaffen. Mehr Infos unter https://www.friedhoefewien.at.



Über die Bestattung Wien GmbH:

Die 1907 gegründete Bestattung Wien ist das größte Bestattungsunternehmen Österreichs und eines der größten in Europa. Seit Bestehen des Unternehmens wurden rund zwei Millionen Beerdigungen und weltweite Überführungen organisiert. Die Bestattung Wien ist Teil der Wiener Stadtwerke GmbH und führt sechzehn Kundenservicestellen in Wien. Mehr dazu unter www.bestattungwien.at







Rückfragen & Kontakt:

Mag. Lisa Pernkopf

Kommunikation I Pressesprecherin

Friedhöfe Wien GmbH

Simmeringer Hauptstraße 339 I 1110 Wien

Mobil: +43 (0) 664 88488190

E-Mail: lisa.pernkopf@friedhoefewien.at

www.friedhoefewien.at