Stetten/Niederösterreich (OTS) -

HMW Mobility begibt Genussscheine für nächsten Wachstumsschritt

Erweiterung des Händlernetzes in Deutschland, der Schweiz und CEE

Wiederbelebung von HMW (ehem. Halleiner Motorenwerke) als Traditionsmarkte für technisch hochstehende Zweiräder

Genussscheine ab EUR 250,- über CONDA Capital Marktet

Die HMW Mobility GmbH mit Sitz in Stetten/Niederösterreich begibt Genussscheine im Volumen von bis zu 750.000,- EUR über die Plattform CONDA Capital Market. Eine Beteiligung ist bereits ab 250,- EUR möglich. Das zufließende Eigenkapital soll den nächsten Wachstumsschritt des 2023 gegründeten Unternehmens finanzieren, nämlich die Erweiterung des Händlernetzes in Deutschland, der Schweiz und Zentral- und Osteuropa sowie den Ausbau des Produktportfolios. Derzeit hat HMW Mobility zwei Produktlinien (elektrisch und Verbrenner) mit je drei Modellen erfolgreich am Markt etabliert.

„Wir entwickeln zugängliche Mobilität mit österreichischer DNA und modernster Technologie. Wir arbeiten mit geringer Fixkostenstruktur und hohem Digitalisierungsgrad. Unsere agile Unternehmensstruktur ist die ideale Voraussetzung für die Skalierung durch rasches und nachhaltiges Wachstum im dynamischen Zweiradmarkt“, sagt Michael Hofbauer, Gründer und Geschäftsführer der HMW Mobility GmbH.

HMW Mobility wurde im Jahr 2023 vom gebürtigen Salzburger Michael Hofbauer und seinen Partnern gegründet, nachdem sie die Markenrechte an HMW (ehem. Halleiner Motorenwerke) erworben hatten. HMW, gegründet 1948, war in den 50-Jahren des vorigen Jahrhunderts – nicht zuletzt dank der Entwicklung des Fuchs-Motors – die führende Motorradmarke in Österreich und darüber hinaus.

Die Produktion der wesentlichen Komponenten erfolgt in China, Design, Engineering und Qualitätskontrolle kommen aus Österreich. Dazu kommen weitere Entwicklungs- und F&E Projekte im Haus. Mit dem Einstieg der RBO Stöckl GmbH konnte die HMW Mobility einen leistungsfähigen Logistik-, Vertriebs- und Servicepartner gewinnen.

Der europäische Markt für elektrische und leichte Zweiräder wächst jährlich zweistellig. HMW Mobility ist mit vollelektrischen L1e Mopeds und L3e Rollern sowie 125cc Classic Motorrädern in diesem Segment zentral positioniert und bereit für den nächsten Schritt.

Mehr über HMW Mobility GmbH: https://www.hmw-mobility.com

Info zur Genussschein-Emission: https://conda-capital.com/campaign/hmw-mobility/