Lotto: Solo-Sechser nach Jackpot mit 1,5 Millionen Euro geht nach Niederösterreich

Wien (OTS) -

Mit sechs “Geburtstagszahlen”, also Zahlen bis maximal 31 knackte gestern ein bzw. eine Niederösterreicher:in den Jackpot bei Lotto “6 aus 45”. Die richtige Zahlenkombination für den einzigen Sechser des Abends, bestehend aus den Zahlen 9, 11, 13 ,15, 19 und 30, befand sich auf dem dritten von drei abgegebenen Tipps. Der oder die Gewinner:in darf sich nun über mehr als 1,5 Millionen Euro Gewinn freuen. Bei der nächsten Lotto Ziehung am Sonntag geht es nun wieder um den garantierten Starttopf von 1,2 Millionen Euro.

Gleich sechs Spielteilnehmer:innen hatten gestern Abend einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Je ein Gewinn zu 16.800 Euro geht hier nach Tirol, Wien, Kärnten, die Steiermark und ins Burgenland sowie an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in, die via win2day an der Ziehung teilgenommen hat.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es hingegen keinen Sechsergewinn. Damit wurde die Gewinnsumme des Sechser-Ranges auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 72 Gewinner in diesem Rang erhält 3.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es wieder um 200.000 Euro.

Joker

Für den Joker hatte am Mittwoch niemand einen Tipp mit der richtigen Zahlenkombination abgegeben. Mit dem “Ja” zum Joker geht es nun am Sonntag um einen Jackpot in der Höhe von 350.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 17. Dezember 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen