Kunst im öffentlichen Raum: Demokratie leben

Wien (OTS) -

Im Rahmen von Akademie | Kunst | Öffentlichkeit ist es gelungen, die Initiative Demokratie leben als Kooperation mit Gewista ins Leben zu rufen. Nach der Pilotphase im Sommer, wurden nun gemeinsam künstlerische Beiträge von sechs Künstler_innen der Akademie mit demokratiepolitischen Botschaften von einer Fachjury aus einem offenen Wettbewerb ausgewählt. Diese sind in den Monaten Jänner und Februar auf den digitalen Citylights in ganz Wien sichtbar und treten für eine pluralistische, liberale und tolerante Gesellschaft, eine freie Kunst- und Kulturszene und ein solidarisches Zusammenleben in Österreich ein.

„Mit der Aktion wird auf die Verschiebung der politischen Kultur hingewiesen, in der demokratische und diversitätspolitische Errungenschaften zunehmend verloren gehen. Wir freuen uns, die künstlerischen Beiträge wienweit sehen zu können“, so der Rektor der Akademie Johan F. Hartle.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass jede_r die eigene Reichweite nutzen sollte, um die Menschen dazu zu inspirieren, aktiv am demokratischen Leben teilzunehmen. Demokratie ist ein wertvolles Privileg, auf das wir unbedingt aufmerksam machen wollen”, erläutert Franz Solta, CEO von Gewista, die Bedeutung des Wettbewerbs in Kooperation mit der Akademie.



Das Projekt entstand im Rahmen von Akademie | Kunst | Öffentlichkeit, das mit seinem Programm die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Öffentlichkeiten, mit diversen Adressat_innen und Akteur_innen fördert.

Künstler_innen:

Oscar Binder, Q, 2025

Johannes Gierlinger, Every Epoch Dreams the Next, 2025

Martina Lajczak, Shout to the Top, 2020

Hannah Kaufmann, leave them alone with their own thoughts, 2020

Anna Spanlang, So, you live here #1, 2025

Julia Zastava, Ohne Titel, 2025



Konzeption und Projektleitung:

Claudia Kaiser, Akademie | Kunst | Öffentlichkeit

Pressebilder-Download: https://presse.akbild.ac.at/



Über die Akademie der bildenden Künste Wien

Die Akademie der bildenden Künste Wien zählt zu den renommiertesten und einflussreichsten Kunstuniversitäten der Welt. Sie ist fest im Gefüge der regionalen und internationalen Kulturlandschaft sowie in der Stadtgesellschaft etabliert und kann auf eine über 330-jährige Geschichte zurückblicken. Zu ihrem internationalen Renommee tragen ebenso die verschiedenen Institute mit ihren künstlerischen und wissenschaftlichen Schwerpunkten wie auch die herausragenden Kunstsammlungen bei.