Wechsel ab 1.1.2026 im DÖJ – Dachverband der österreichischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Österreich (OTS) -

DÖJ-Obmann Gerald Herowitsch-Trinkl: „Die Rechte von Kindern und Jugendlichen drohen durch den Spardruck im Bund und in den Bundesländern unter die Räder zu kommen. Dem werden wir in den kommenden Monaten mit einer starken Stimme entgegentreten – wer jetzt an den Rechten von Kindern und Jugendlichen spart, zahlt später doppelt! Deswegen freut es mich, dass wir Michael Lindner für diese Aufgabe gewinnen konnten!“

Hubert Löffler, Gründungsmitglied und bisheriger DÖJ-Geschäftsführer: „Seit der Gründung 2008 sehen wir uns als Lobby für Kinderrechte in der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe. In Zeiten des Spardrucks wird unsere Arbeit für Kinder und Jugendliche noch wichtiger. Dafür werden wir uns mit der neuen Geschäftsführung und dem Vorstands-Team in den nächsten Jahren verbreitern und verstärken. Damit Kinderrechte nicht unter die Räder kommen!“

design. DÖJ-Geschäftsführer Michael Lindner: „Es freut mich, mit den starken Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe für die Chance ALLER Kinder und Jugendlichen auf ein gelingendes Leben, arbeiten zu dürfen! Kindeswohl zu schützen, Familiensysteme zu stützen und Kinder zu ermächtigen sind für mich die reinste Form sozialer Gerechtigkeit. Deswegen darf der Spardruck von Bund und Ländern nicht auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ausgetragen werden. Zumeist wird bei der Präventionsarbeit als Erstes gespart – dabei wirkt sie nachhaltig und rechnet sich vielfach. Wir wollen Kindeswohl schützen bevor etwas passiert!“

Über 80 Bewerbungen aus ganz Österreich beweisen das große Interesse an der Arbeit im DÖJ. Nach insgesamt drei Hearing-Runden entschied sich der Vorstand des DÖJ einstimmig für Michael Lindner. Herowitsch-Trinkl: „Es freut uns sehr, dass wir Michael Lindner für die Arbeit im DÖJ gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung aus der Kinder- und Jugendhilfe und einer starken Vernetzung in den Bundesländern können wir unseren Anliegen zusätzlich Kraft verleihen!“

Mag. Michael Lindner

42 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Söhnen (11 und 8 Jahre)

Der studierte Soziologe aus Kefermarkt in Oberösterreich war von 2022 – 2025 als Landesrat in Oberösterreich für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig.

Zu seinen zentralen Projekten in Oberösterreich gehörten die Stärkung der Präventionsangebote (flächendeckendes mobiles Familiencoaching, Ausbau der „Frühen Hilfen“), neue Formen der Jugendkontaktarbeit im Online-Bereich (Projekt „Onjuvi“ – Online-Streetwork) sowie eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe (mehrfach ausgezeichnetes Projekt „Moverz“ in Oberösterreich).