Vom österreichischen Meritus zum neuen internationalen LGBTIQ+ Inclusion Award

Wien (OTS) -

Wie lässt sich das Engagement von Unternehmen und Organisationen für gelebte Vielfalt transparent und standardisiert bewerten? Die von Pride Biz Austria entwickelte Methodologie der Auszeichnung Meritus liefert darauf seit über 15 Jahren Antworten. Jetzt wird das österreichische Modell international übernommen: Der LGBTIQ+ Inclusion Award des European Pride Business Network (EPBN) wird im Mai 2026 erstmals verliehen.

„Dass der LGBTIQ+ Inclusion Award aus dem österreichischen Meritus hervorgegangen ist, macht uns als Pride Biz Austria außerordentlich stolz. Was als nationale Idee begonnen hat, ist heute ein europäisches Qualitätsformat – getragen von der wissenschaftlich belegten Überzeugung, dass Vielfalt kein gesellschaftliches Nice-to-have ist, sondern einen handfesten Wettbewerbsvorteil schafft“, erklärt Lukas Burian, Präsident von Pride Biz Austria.

Österreichisches Know-how prägt internationale Standards

Auch wenn Vielfalt vielerorts zunehmend als unternehmerischer Erfolgsfaktor erkannt wird, fehlt es oft weiterhin an konkreten Maßstäben, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Diversitätsförderung länderübergreifend messbar zu machen. Hier setzt der LGBTIQ+ Inclusion Award mit seinen transparenten Bewertungskriterien an. So macht die Auszeichnung unternehmerisches und organisationelles Engagement für Inklusion in den Diversitätsdimensionen sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentität erstmals länderübergreifend vergleichbar.

Wie schon bei der österreichischen Auszeichnung wird auch bei der Auswahl der internationalen Gewinner:innen unter anderem die strategische Verankerung von Vielfalt und Inklusion in internen Prozessen und Strukturen genau unter die Lupe genommen. Zudem wird die Effektivität von Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung evaluiert. Dabei wird auch besonders darauf geachtet, wie sichtbar interne Bestrebungen auch in der externen Kommunikation gemacht werden. Dadurch soll auch aufgezeigt werden, wie Organisationen durch ihr Engagement einen bedeutenden Beitrag zu einer innovativen, fairen und leistungsfähigen Arbeitswelt leisten können.

„Der Meritus war von Anfang an mehr als ein Preis. Er war und ist ein klares Signal an Unternehmen und Institutionen: Wer Talente halten, Innovation ermöglichen und produktiv bleiben möchte, muss ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Menschen ihr volles Potenzial entfalten können. Genau diese Logik trägt der LGBTIQ+ Inclusion Award nun auf europäische Ebene weiter“, betont Astrid G. Weinwurm-Wilhelm, Vize-Präsidentin von Pride Biz Austria.

National vorausgewählt, international ausgezeichnet

Pride Biz Austria bringt seine eigene langjährige Erfahrung in den Auswahlprozess für die zukünftigen Preisträger:innen ein und erstellt – gemeinsam mit seinen Partnerverbänden im EU-geförderten Projekt „European Pride Business Network – Workplace Inclusion for a Sustainable Europe“ (EPBN-WISE) aus Deutschland, Frankreich, Italien und Tschechien — eine Vorauswahl qualifizierter Unternehmen, Organisationen und öffentlicher Einrichtungen.

Die endgültige Entscheidung trifft im nächsten Schritt eine international besetzte, unabhängige Expert:innen-Jury. Die Gewinner:innen werden Ende Mai im Rahmen der EPBN-WISE-Konferenz in Prag prämiert.

„Dass der Meritus zum Ausgangspunkt dieser europäischen Auszeichnung wurde, ist für uns Bestätigung und Auftrag zugleich: weiter mutig zu denken, Standards zu setzen und Vielfalt als das zu behandeln, was sie ist – eine Investition in Zukunft, Produktivität und Innovation“, so Burian weiter.