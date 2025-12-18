ÖAMTC: Hochsaison für Abschleppdienste in Wien

Wien (OTS) -

Am letzten Adventwochenende werden viele mit dem Auto zum Weihnachtseinkauf unterwegs sein, um etwa schwere Geschenke zu transportieren. Der wichtige ÖAMTC-Tipp: Fahrzeug nur legal parken. Die Abschleppdienste sind gnadenlos unterwegs, und dann kann das Weihnachtspackerl gleich 400 Euro teurer sein (=Abschlepp- plus Verwahrungsgebühr, Anzeige und ev. Taxirechnung).

Wo wird besonders gern abgeschleppt?

Besonders abschleppgefährdet sind Autos, die in zweiter Spur, auf Behindertenparkplätzen, in Straßenbahn- oder Bushaltestellen, vor Hauseinfahrten oder in Taxizonen abgestellt werden. Auch auf Durchzugsstraßen, wie z.B. dem Gürtel, wird - bei dem in Verkehrsspitzenzeiten geltenden Halteverbot - rigoros abgeschleppt.

Öffis nicht behindern

Der ÖAMTC appelliert zusätzlich an alle Autofahrenden, das Auto so nah am Trottoir zu parken, dass Straßenbahnen gut vorbeikommen können. Generell gilt: Die Betonplatten, auf denen die Gleise liegen, müssen immer frei bleiben. Zusätzlich sollten die Seitenspiegel eingeklappt werden.

