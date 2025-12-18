  • 18.12.2025, 08:49:32
  • /
  • OTS0015

ÖAMTC: Hochsaison für Abschleppdienste in Wien

Unbedingt legal am letzten Adventwochenende in Wien parken

Wien (OTS) - 

Am letzten Adventwochenende werden viele mit dem Auto zum Weihnachtseinkauf unterwegs sein, um etwa schwere Geschenke zu transportieren. Der wichtige ÖAMTC-Tipp: Fahrzeug nur legal parken. Die Abschleppdienste sind gnadenlos unterwegs, und dann kann das Weihnachtspackerl gleich 400 Euro teurer sein (=Abschlepp- plus Verwahrungsgebühr, Anzeige und ev. Taxirechnung).

Zwtl.: Wo wird besonders gern abgeschleppt?

Besonders abschleppgefährdet sind Autos, die in zweiter Spur, auf Behindertenparkplätzen, in Straßenbahn- oder Bushaltestellen, vor Hauseinfahrten oder in Taxizonen abgestellt werden. Auch auf Durchzugsstraßen, wie z.B. dem Gürtel, wird - bei dem in Verkehrsspitzenzeiten geltenden Halteverbot - rigoros abgeschleppt.

Zwtl.: Öffis nicht behindern

Der ÖAMTC appelliert zusätzlich an alle Autofahrenden, das Auto so nah am Trottoir zu parken, dass Straßenbahnen gut vorbeikommen können. Generell gilt: Die Betonplatten, auf denen die Gleise liegen, müssen immer frei bleiben. Zusätzlich sollten die Seitenspiegel eingeklappt werden.

Alle Parkmöglichkeiten unter https://shorturl.at/LGqZL

Alles Zum Thema Parken www.oeamtc.at/parken

Aktuelle Infos: www.oeamtc.at/verkehrsservice

ÖAMTC-App: www.oeamtc.at/app

(Schluss)

Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright