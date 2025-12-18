- 18.12.2025, 08:49:32
- /
- OTS0015
ÖAMTC: Hochsaison für Abschleppdienste in Wien
Unbedingt legal am letzten Adventwochenende in Wien parken
Am letzten Adventwochenende werden viele mit dem Auto zum Weihnachtseinkauf unterwegs sein, um etwa schwere Geschenke zu transportieren. Der wichtige ÖAMTC-Tipp: Fahrzeug nur legal parken. Die Abschleppdienste sind gnadenlos unterwegs, und dann kann das Weihnachtspackerl gleich 400 Euro teurer sein (=Abschlepp- plus Verwahrungsgebühr, Anzeige und ev. Taxirechnung).
Zwtl.: Wo wird besonders gern abgeschleppt?
Besonders abschleppgefährdet sind Autos, die in zweiter Spur, auf Behindertenparkplätzen, in Straßenbahn- oder Bushaltestellen, vor Hauseinfahrten oder in Taxizonen abgestellt werden. Auch auf Durchzugsstraßen, wie z.B. dem Gürtel, wird - bei dem in Verkehrsspitzenzeiten geltenden Halteverbot - rigoros abgeschleppt.
Zwtl.: Öffis nicht behindern
Der ÖAMTC appelliert zusätzlich an alle Autofahrenden, das Auto so nah am Trottoir zu parken, dass Straßenbahnen gut vorbeikommen können. Generell gilt: Die Betonplatten, auf denen die Gleise liegen, müssen immer frei bleiben. Zusätzlich sollten die Seitenspiegel eingeklappt werden.
Alle Parkmöglichkeiten unter https://shorturl.at/LGqZL
Alles Zum Thema Parken www.oeamtc.at/parken
Aktuelle Infos: www.oeamtc.at/verkehrsservice
ÖAMTC-App: www.oeamtc.at/app
(Schluss)
Lasser/Römer
Rückfragen & Kontakt
ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC