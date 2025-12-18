900 m lange komfortable Radverbindung entlang der Alszeile ist fertig!

Wien (OTS) -

Der Reigen der Eröffnungen von fertiggestellten Radwegen im Rahmen der großen Radwegeoffensive der Stadt Wien geht dieser Tage munter weiter: Nach der 2,5 km langen Top-Fahrradverbindung Seeböckgasse/Geblergasse, der 1,5 km langen Radverbindung Rinnböckstraße-Rennweg, der rund 1 km langen Fahrradstraße Auhofstraße und der 1,2 km lange TOP-Radverbindung von Gürtel über die Alserbachstraße bis zur Friedensbrücke ist nun auch die neue Radverbindung entlang der Alszeile fertig: so lässt sich nun im 17. Bezirk komfortabel von der Dornbacher Straße bis zum Gürtel radeln! Auf der Alszeile zwischen Dornbacher Straße und Alsgasse entstand in den vergangenen Monaten auf einer Länge von fast 900 Metern eine großflächige, komfortable Radinfrastruktur, die an bestehende Radfahranlagen anknüpft. Mit diesem Lückenschluss ist ein schnelles und sicheres Vorankommen in die inneren Bezirke und darüber hinaus möglich. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Peter Jagsch und NEOS-Mobiliätssprecherin Angelika Pipal-Leixner haben sich kürzlich selber ein Bild von der neuen Radfahrinfrastruktur gemacht.

„Die wirklich beeindruckende Radwegeoffensive des Jahres 2025 geht ins Finale, so wird derzeit quasi jeden Tag ein neuer Radweg aus dem heurigen Bauprogramm fertig. So auch hier in Hernals, wo wir erst letzte Woche mit der Geblergasse eine tolle Verbindung inklusive Gürtelüberfahrt eröffnen konnten. Eine moderne, komfortlabe Radinfrastruktur entlang der Alszeile war ein lang gehegter Wunsch der Anwohner*innen und vieler Freizeitradler*innen. Wie immer haben wir auf Synergien innerhalb der Stadt geachtet und haben im Anschluss an die Arbeiten durch Wiener Wasser und Wiener Stadtgärtner das Radprojekt umgesetzt. Zur besseren Versorgung der Bäume wurde eine automatische Bewässerung eingebaut, das wird sich im nächsten Sommer bemerkbar machen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Bei Wiens Radwegeprojekten wird immer auch die Begrünung mitgedacht, um einen Mehrwert für alle zu schaffen. Sima bedankt sich bei allen Bezirksveranwortlichen für die gute Zusammenarbeit 2025, so auch beim Hernaler Bezirksvorsteher Peter Jagsch. Dieser betont: „Die neue Radverbindung entlang der Alszeile ist das Ergebnis einer langen Vorbereitung, die 2022 mit der Initiative ‚Dornbach radelt sicher‘ begonnen hat. Gemeinsam mit der Stadt und dem Bezirk ist eine Lösung entstanden, die den Wunsch der Anrainerinnen und Anrainer nach sicherer und klimafreundlicher Fortbewegung aufgreift. Der Radweg führt die Fahrräder weg von der Fahrbahn und den Gleisen und sorgt so für flüssigeren Straßenverkehr. Für Hernals ist das ein wichtiger Schritt zu nachhaltiger Mobilität und mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.“

„Ein lang gehegter Wunsch wird Realität: Der intensiv geplante und sorgfältig geprüfte Radweg entlang der Alszeile ist endlich fertig! Dieses Projekt erforderte eine sorgfältige Planung und wohldurchdachte Abstimmung mit vielen Beteiligten. Daher freut es mich besonders, dass wir es nun zu einem Abschluss bringen können. Mein Dank gilt insbesondere den engagierten Bürger:innen und Bezirksrät:innen, die sich dafür eingesetzt haben. Gerade auf Schienenstraßen wie der Alszeile sind baulich getrennte Radwege so wichtig für sicheres Radfahren und sorgen dafür, dass mehr und mehr Menschen in Wien das Radfahren als ideales Fortbewegungsmittel in Alltag und Freizeit für sich entdecken“, betont NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg von Alsgasse bis Vollbadgasse

Zwischen Alsgasse und Vollbadgasse flanierte es sich zwar bisher angenehm zu Fuß durch den angrenzenden Josef-Kaderka-Park, Radfahrenden stand bisher aber lediglich stadteinwärts ein schmaler Ein-Richtungs-Radweg zur Verfügung. Der bestehende Radweg wurde nun durch einen über drei Meter breiten, baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg mit einer Länge von über 300 Metern ersetzt. Dieser verläuft entlang des Parks und ist somit in eine begrünte Kulisse gebettet.

Baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg stadtauswärts von Vollbadgasse bis Dornbacher Straße

Bei der Vollbadgasse ist aber noch lange nicht Schluss. Hier gab es bereits einen schmalen Radstreifen, der bis zum Himmelmutterweg reichte. Dieser wurde von einem über 500 Meter langen, baulich getrennten Ein-Richtungs-Radweg in Richtung stadtauswärts ersetzt, der die Radelnden bequem bis zur Dornbacher Straße führt.

Zwischen Vollbadgasse und Dornbacher Straße wurde außerdem der Baumstandort mit einer automatischen Bewässerung verbessert. Das bedeutet üppig grüne Baumkronen und viel Schatten für das Grätzl in den nächsten heißen Monaten. Und wer zwischendurch Durst verspürt, kann sich an einem der beiden Trinkhydranten erfrischen.

Wiens große Radwegoffensive

Die große Wiener Radwegoffensive läuft auf Hochtouren! Die rot-pinke Stadtregierung hat bislang über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt. Mehr als 50 km Radinfrastruktur wurden zudem im Bezirksnetz bereits realisiert. Die intensiven Anstrengungen machen sich bezahlt: Die Zahl der Radler*innen nimmt stetig zu. So ist der Anteil der Wege, die per Rad zurückgelegt werden, im Jahr 2024 auf 11 % gestiegen (im Jahr 2019 waren es 7 %), wie die Modalsplit-Erhebung 2024 zeigt. Auch für 2026 stehen etliche Projekte und wichtige Lückenschlüsse am Programm.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten auf fahrradwien.at

