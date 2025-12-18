Fachmännische Thermenwartung: Vorsicht vor unseriösen Angeboten

Wien (OTS) -

Wenn draußen die Temperaturen fallen und die Weihnachtszeit naht, wird es in den eigenen vier Wänden besonders gemütlich – solange die Heizung funktioniert. Doch was tun, wenn plötzlich der Heizkörper kalt bleibt oder die Therme ausfällt? In solchen Momenten ist es besonders wichtig, schnell einen seriösen Installateur zu finden – aber Vorsicht: Gerade rund um Feiertage treiben Betrüger ihr Unwesen, die mit überhöhten Preisen oder falschen Versprechungen versuchen, zu profitieren. In solchen Situationen lohnt es sich, auf geprüfte Betriebe und transparente Kosten zu achten. Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, erklärt, woran man seriöse Anbieter erkennt und wie man sich vor Betrug und überhöhten Rechnungen schützt.

Transparente Kosten und geprüfte Betriebe schützen vor Betrug

Transparente Kosten, geprüfte Gewerbebetriebe und verlässliche Notrufstellen sollen Wiener Haushalte vor überhöhten Rechnungen schützen. „Professionelle Installateur-Betriebe verfügen über laufend geschulte Mitarbeiter und führen die notwendigen Ersatzteile direkt im Fahrzeug mit“, betont Breitschopf. Gleichzeitig warnt er davor, sich von vermeintlich günstigen Lockangeboten im Internet verleiten zu lassen, da diese oft zu überhöhten Rechnungen oder unsachgemäß ausgeführten Arbeiten führen.

Gewerbeberechtigung und Empfehlungen prüfen

Um böse Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt Breitschopf zunächst zu prüfen, ob ein Schaden sofort behoben werden muss oder ob der vertraute Installateur am nächsten Werktag erreichbar ist. Auch die Einholung von Empfehlungen – etwa über die Hausverwaltung, Versicherungen oder das persönliche Umfeld – sei ein wichtiger Schritt, um einen verlässlichen Betrieb zu finden.

Seriöse Anbieter erkennen

Darüber hinaus rät Breitschopf, die Gewerbeberechtigung, die fachliche Kompetenz und eine transparente Kostenstruktur vor Arbeitsbeginn zu überprüfen. Auf sichere Zahlungswege, wie etwa die Bezahlung per Erlagschein, sollte ebenfalls geachtet werden. Besonders vorsichtig sein sollte man bei betrügerischen Praktiken, wie der Forderung überhöhter Zahlungen oder der Suggestion unnötiger Geräteaustausche. Breitschopf betont: „Kunden sollten sich niemals zu schnellen Barzahlungen drängen lassen und im Zweifel Abstand nehmen.“ Qualifizierte Unternehmen findet man einfach etwa im Installateur-Finder.

Über Wiens Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt die Interessen von Unternehmen der Installations- und Gebäudetechnik. Sie setzt sich für bessere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder ein, bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote und aktuelle Informationen und umfasst rund 1.500 Unternehmen in Wien. Weitere Infos unter: https://wko.at/wien/sanitaer . Fachkräfte können Verbraucher etwa im Installateur-Finder des Firmen A-Z der WKO nachschlagen.