HEUTE: Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Energiekommissar Dan Jørgensen

Wien (OTS) - 

Anlässlich eines Arbeitsbesuches des EU-Energiekommissar bei Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus heute zu einer Pressekonferenz ein.

Teilnehmende Personen:

  • Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer
  • EU-Energiekommissar Dan Jørgensen

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at

Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und EU-Energiekommissar Dan Jørgensen am 18.12.2025

Datum: 18.12.2025, 12:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum 5. Stock; Zugang über Tor 2 "Sozialministerium"
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

presseabteilung@bmwet.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
