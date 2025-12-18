- 18.12.2025, 08:30:32
Termine am 18. Dezember in der Rathauskorrespondenz
09.00 Uhr, 9. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (4., Favoritenstraße 18, EG, Festsaal der Bezirksvorstehung)
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (6., Amerlingstraße 11, Festsaal der Bezirksvorstehung)
