RMEP-Portfoliounternehmen Jobiqo stärkt Stellenmarkt-Netzwerk in Deutschland durch Übernahme von JOBS.DE

Ruggell, Liechtenstein (OTS) -

Jobiqo, ein Portfoliounternehmen von RM Equity Partners (RMEP), hat die Online-Jobplattform JOBS.DE von der Kariera Group übernommen. Mit der Transaktion baut Jobiqo seine Präsenz im deutschen Markt weiter aus und ergänzt sein Netzwerk um eine nationale Plattform mit KI-gestützter Matching- und Performance-Technologie.

JOBS.DE wird weiterhin als eigenständiger Stellenmarkt betrieben und erhält ein umfassendes Upgrade auf Basis der Jobiqo-Technologie, inklusive KI-gestützter Matching- und Performance-Komponenten. Ziel ist die gezielte Optimierung qualitativer Recruiting-Ergebnisse für Arbeitgeber – bei gleichzeitig höherer Kontrolle über Reichweite und Conversion entlang des Bewerbungsprozesses.

Für Verlage, Medienhäuser und Plattformbetreiber entsteht dadurch ein integriertes, technologiegetriebenes Netzwerk, das mehr Unabhängigkeit von externen Traffic-Quellen ermöglicht. Jobiqo betreibt aktuell über 150 Stellenmärkte in Deutschland.

Über Jobiqo

Jobiqo ist ein international tätiger Anbieter von Technologie für Online-Stellenmärkte mit Sitz in Wien. Das Unternehmen betreibt weltweit über 400 Jobportale, unter anderem für Medienmarken wie The New York Times, und bietet seit 2023 das kanalübergreifende Programmatic-Service Jobiqo AIR an.

Über RM Equity Partners (RMEP)

RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600 Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Insgesamt erreichen die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.