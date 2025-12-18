EUROPTEN startete mit den Arbeiten an vier beauftragten Losen des DB-Projektes Generalsanierung Obertraubling–Passau

Wien (OTS) -

Der Beginn der Arbeiten umfasst die Ausarbeitung der Ausführungsplanung, einschließlich erforderlicher Baugrundsondierungen sowie die Erstellung der Bauablaufplanung in enger Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Gewerken.

Die EUROPTEN-Gruppe erhielt im August 2025 im Rahmen des europaweiten Vergabeverfahrens den Zuschlag für vier der sechs ausgeschriebenen Oberleitungslose des Projektes Generalsanierung Obertraubling–Passau, mit einem Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. Euro.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Erneuerung von etwa 60 km Oberleitung auf allen vier Losen für eine Befahrungsgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Zusätzlich werden fünf neu errichtete Überleitstellen mit neuer Oberleitung überspannt. Für den teilweisen Neuaufbau der Oberleitungsanlage sind rd. 800 Fundamente und Maste zu errichten.

In den Baulosen 1 und 2 ist zudem im Zuge der Gleisbauarbeiten die bestehende Oberleitungsanlage auf einer Länge von 115 km zu überprüfen und an die Gleislage anzupassen. Zusätzlich zur Oberleitungsanlage werden noch je Los 32 km Speiseleitung und Rückleiter neu errichtet.

Die komplexen Rahmenbedingungen, insbesondere die kurze Bauzeit sowie die Vielzahl an beteiligten Gewerken und durchzuführenden Arbeiten erfordern eine präzise Planung und umfassende Koordination, um das Projekt erfolgreich umzusetzen.

Die DB InfraGO AG saniert im Rahmen der Korridorprojekte zentrale Bahnstrecken in Bayern, um Stabilität, Versorgungssicherheit und Flexibilität zu erhöhen. 2026 werden die Strecken Nürnberg–Regensburg sowie Obertraubling–Passau modernisiert. Das Projekt umfasst u. a. die Erneuerung von Oberleitungen, Masten, Gleisen und Weichen sowie neue Stellwerke und barrierefreie Bahnhöfe.

Durch die langjährige Zusammenarbeit und den Erhalt dieses Auftrages wird das Vertrauen der DB InfraGO in das technische Know-how von EUROPTEN bekräftigt. Das Unternehmen ist stolz darauf, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Infrastruktur und Erreichung der Klimaziele in Deutschland und Österreich zu leisten und freut sich auf die Umsetzung dieses wichtigen Projektes.

Die EUROPTEN-Gruppe ist ein europaweit anerkannter Spezialist im Leitungsbau, mit Dienstleistungen in den Bereichen Fahrleitungsbau für Eisenbahnen sowie Freileitungsbau im Hochspannungsbereich.