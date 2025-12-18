Greenpeace-Marktcheck: Interspar ist “Supermarkt des Jahres 2025”

Wien (OTS) -

Der Greenpeace-Marktcheck kürt 2025 Interspar zum “Supermarkt des Jahres”. Bei fünf der sechs Marktchecks erlangt die Supermarktkette heuer einen Platz am Podest. Interspar konnte insbesondere beim Angebot an biologisch hergestellten Lebensmitteln und regional produzierten Artikeln punkten. Auch das wachsende Angebot rein pflanzlicher Produkte bewertet Greenpeace gut, da diese besonders umwelt- und klimaschonend sind. Der Greenpeace-Marktcheck unterstützt jedes Jahr Konsument:innen beim umweltbewussten Einkauf. Im Jahresvergleich belegen Billa Plus und Spar gemeinsam Platz zwei.

Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks: “Die Auszeichnung ‚Supermarkt des Jahres‘ zeigt, wer 2025 das beste Angebot an umweltschonenden Lebensmitteln bietet. Unsere regelmäßigen Marktchecks geben Konsumentinnen und Konsumenten, die auf Bio und Regionalität achten, eine klare und verlässliche Orientierung beim täglichen Einkauf.”

Sechsmal hat Greenpeace heuer die Regale der Supermärkte unter die Lupe genommen. Beim Marktcheck wurde etwa bewertet, wie viele Pesto-Produkte biologisch hergestellt sind und ob die Kartoffeln für Chips aus regionalem Anbau stammen. Bei den Naturjoghurts lag der Fokus auf dem Angebot rein pflanzlicher Alternativen auf Basis von österreichischem Soja und Hafer. Am besten schnitten vier Bio-Joghurts ab, darunter ein Joghurt von „Spar Natur pur“, erhältlich beim Marktcheck-Sieger Interspar. Konsument:innen können die Ergebnisse der Marktchecks auf der Greenpeace-Website www.greenpeace.at/marktcheck nachlesen.

Auch 2026 wird Greenpeace regelmäßig Marktchecks durchführen und ausgewählte Sortimente im Labor untersuchen lassen. Die Umweltschutzorganisation fordert mehr Bioqualität und deutlich mehr Transparenz im Handel – insbesondere eine klare und verlässliche Kennzeichnung. So soll etwa umweltschonendes Recyclingpapier in Hygieneprodukten eindeutig als solches erkennbar sein. Nur mit klaren Informationen können Konsument:innen konsequent umweltfreundliche Entscheidungen treffen. “Auch 2026 wird Greenpeace das Angebot in den Regalen des Handels genau unter die Lupe nehmen und bei regelmäßigen Marktchecks zeigen, welche Supermärkte Umweltschutz wirklich ernst nehmen und welche nicht”, so Schachl.

Das gesamte Supermarkt-Ranking 2025 unter: https://act.gp/MC2025

Bildmaterial des Greenpeace-Marktchecks und der Verleihung des „Supermarkt des Jahres“ finden Sie hier: https://act.gp/3N3LkRy

