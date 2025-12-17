Korrektur: FPÖ - Schütz: Wiener Gesundheitssystem vor dem Kollaps

Wien (OTS) -

„Das Wiener Gesundheitssystem ist am Limit, die Verantwortung dafür trägt die rot-pinke Stadtregierung“, stellt FPÖ-Wien Gesundheitssprecherin LAbg. Angela Schütz klar. Trotz hoher Ausgaben kämen die Mittel nicht bei Patienten, Pflegekräften und Spitälern an.

Lange Wartezeiten, fehlende Kassenärzte und ein massiver Anstieg von Gangbetten seien das Ergebnis jahrelanger Misswirtschaft und Fehlplanung. „Fast 20 Prozent der Patienten liegen länger als 24 Stunden im Gang – das ist menschenunwürdig und untragbar“, so Schütz. Gleichzeitig plane Wien den Abbau von 800 Spitalsbetten, was die Situation weiter verschärfe.

Die FPÖ fordert eine umfassende Evaluierung des Wiener Gesundheitswesens sowie sofortige Entlastungsmaßnahmen für Pflegekräfte. „Es braucht echte Reformen, klare Prioritäten und ein Ende der Gangbetten – alles andere ist politisches Versagen“, so Schütz abschließend.