Wien (OTS) -

Wir haben am 30.4.2024 via APA-OTS0129 die Behauptung verbreitet, die ÖVP-Bundespartei habe bei der Justiz oder Teilen davon ein Verfahren gegen die FPÖ oder einzelne ihrer Repräsentanten bestellt. Wir widerrufen diese Behauptung als unwahr.

Freiheitlicher Parlamentsklub