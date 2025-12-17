- 17.12.2025, 18:52:02
Wir haben am 30.4.2024 via APA-OTS0129 die Behauptung verbreitet, die ÖVP-Bundespartei habe bei der Justiz oder Teilen davon ein Verfahren gegen die FPÖ oder einzelne ihrer Repräsentanten bestellt. Wir widerrufen diese Behauptung als unwahr.
